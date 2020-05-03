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  3. 1.4 milyarlık Çin'de Kovid-19 sıfırlandı

1.4 milyarlık Çin'de Kovid-19 sıfırlandı

1.4 milyarlık Çin'de Kovid-19 sıfırlandı

Kovid-19 salgınının ilk ortaya çıktığı Çin'de tam 4 ay sonra hiç yeni ölü ve vaka yaşanmadı. Pekin, “Böyle devam etmesini sağlayacağız” dedi.

Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 1.3 milyonu geçerken, ölüm sayısı da 74 bini aştı. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu’nun açıkladığı “son 24 saatin bilançosu” ise dünyaya umut verdi. Salgının ortaya çıktığı Çin ana karasında son 24 saatte virüs kaynaklı vaka ve ölüm yaşanmadı. Açıklamada, 43 kişinin taburcu edildiği ve 557 hastanın tedavisinin sürdüğü belirtildi. Çin’de salgının başından bu yana 82 bin 875 kişide koronavirüs tespit edilirken, virüs nedeniyle 4 bin 633 kişi hayatını kaybetti, virüse yakalanan 77 bin 684 hasta da iyileşti.


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