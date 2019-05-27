1.3 trilyon dolarlık pastada Türkler payını artıracak

SÜMER DEMİRCİLER

Ülkemizin yıllardır ihracat liderliğini bırakmayan ve en dinamik sektörlerinin başında gelen otomotiv hedef büyütüyor. Bu yıl 10’uncusu düzenlenen Aftermarket Konferansı’nda buluşan sektör otomotiv endüstrisindeki güncel uygulamalar, fırsatlar, yaşanan sorunları, global ve ulusal çapta ele aldı. Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Başkanı Alper Kanca, yaptığı konuşmada 430’u aşkın üyesi bulunan TAYSAD’ın yaklaşık 25 milyar dolar iç hacim, 11 milyar dolar ihracat ve 200 binin üzerinde istihdamla ekonomiye önemli katkılarda bulunduğunu vurguladı.

YÜZDE 3 BÜYÜYECEK

Dünyada aftermarket pazarının 2030 yılına kadar yüzde 3 büyüme göstererek 1.3 trilyon dolara ulaşacağına dikkat çeken Kanca, “Bu alanda Çin, yüzde 8 büyümeyle zirvede yer alacak. Büyük bir bakım ve onarım ve yedek parça potansiyelini barındırmakta olan ülkemiz ise, tedarik sanayisi alanındaki güçlü yapısıyla otomotiv endüstrisinin geleceğine ayak uydurmalıdır” açıklaması yaptı.

32 MİLYAR DOLAR İHRACAT

Aftermarket Konferansı’nda söz alan OİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Güven Özyurt ise Türkiye otomotiv sanayisinin 13 yıl üst üste ihracat şampiyonu olduğunu, Avrupa’da üçüncü büyük ticari araç üreticisi, dünyanın 15 ve yine Avrupa’nın da 5. büyük motorlu araç üreticisi olduğunun altını çizip, “Sektörümüz, 2018 yılında bir önceki seneye göre yüzde 11 artışla 31,6 milyar dolar ihracat rakamına ulaştı. 2019 yılı ihracat hedefini de 32 milyar dolar olarak belirledik. Sektörümüzde 100 yılda yaşanan değişimin bugün 10-15 yılda yaşandığını görebiliyoruz” diye konuştu.

ELEKTRONiK ARTIYOR

Bugün yaklaşık yüzde 40 seviyesinde olan elektronik aksam kullanımının, 2030’larda yüzde 50’nin üzerinde seyredeceğini belirten Alper Kanca, küresel otomobil aftermarket pazarının 2030'a kadar yüzde 3 büyüyerek 1.3 trilyon dolara ulaşacağı ve bu alana yatırım yapılmasının öneminin altını çizdi.