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  3. 1.2 milyar kişinin verileri ortaya saçıldı

1.2 milyar kişinin verileri ortaya saçıldı

1.2 milyar kişinin verileri ortaya saçıldı

Dünya genelinde 1.2 milyar insana ait detaylı kişisel verilerin güvensiz, herkesin uğrayabileceği bir dark web internet sunucusunda tutulduğu ortaya çıktı.

Dünyanın en büyük veri sızıntılarından biri gerçekleşti. İnternet güvenlik araştırmacıları, güvenli olmayan bir darkweb sunucusu içerisinde depolanmış ve toplu halde duran 1.2 milyar insana ait veriler bulunduğunu keşfetti. Veriler arasında 50 milyondan fazla telefon numarası, sosyal medya hesapları, 622 milyon kadar e-mail adresi ve çalışma özgeçmişleri gibi bilgiler bulunuyor.  

FBI SUNUCUYU KAPATTI 

İnternetin en karanlık noktalarını araştıran Vinny Troia, önceki gün yayınladığı bir yazısında Ekim ayında yaptığı keşiften bahsetti. Troia, toplamda 1,2 milyar kaydın bulunduğu 4 terabaytlık kişisel verilerin güvenli olmayan bir sunucu üzerinde açıkta ve kolayca erişilebildiğini keşfetti. Troia, bu keşfini hemen FBI’a bildirdi. Troia’nın bildirisinden birkaç saat sonra FBI, internette dolaşan verileri çevrimdışı yapmak için sunucuyu kapattı.

Merak edilen Dark Web nedir?

Dark web, ağlarda, Internet’i kullanan ancak erişim için belirli yazılımlar, yapılandırmalar veya yetkilendirme gerektiren ağları kaplayan ağlarda bulunan World Wide Web içeriğidir.

Şirketler bilgi satıyor

Veriler bir arada toplanmış dört veri setinden oluşuyordu. Bunlardan üçü San Francisco’da bulunan People Data Labs’den (PDL) gelmiş olarak etiketlenmişti. PDL, kendi sitesinde 1,5 milyardan fazla insanın verisini satılık olarak lanse ediyor.


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