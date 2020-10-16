16 Ekim 2020 Cuma 00:20 | Son Güncelleme:
11 günde 12 bin 200 km'lik rekor uçuş
Alaska'dan 11 günde Yeni Zelanda'ya uçan bir kıyı çamur çulluğu hiç durmadan 12 bin 200 kilometre mesafe kat ederek dünya rekoru kırdı.
Bacaklarına takılan renkli halkalar ile Alaska’dan 11 günde Yeni Zelanda’ya uçan 4BBRW adı verilen kıyı çamur çulluğu kuşu, gövdesine takılan beş gramlık bir vericiyle uydudan izlendi. Kuş bilimciler, bu hayvanların uçuş sırasında yüklerini hafifletebilmek için iç organlarını küçültebildiğini belirtti. Daha önce kayıtlara geçen en uzun aralıksız uçuş rekoru 2007’de 11.680 kilometre yol kat eden ‘E7’ adlı başka bir kıyı çamur çulluğuna aitti.