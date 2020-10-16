11 günde 12 bin 200 km'lik rekor uçuş

Bacaklarına takılan renkli halkalar ile Alaska’dan 11 günde Yeni Zelanda’ya uçan 4BBRW adı verilen kıyı çamur çulluğu kuşu, gövdesine takılan beş gramlık bir vericiyle uydudan izlendi. Kuş bilimciler, bu hayvanların uçuş sırasında yüklerini hafifletebilmek için iç organlarını küçültebildiğini belirtti. Daha önce kayıtlara geçen en uzun aralıksız uçuş rekoru 2007’de 11.680 kilometre yol kat eden ‘E7’ adlı başka bir kıyı çamur çulluğuna aitti.