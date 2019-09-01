11 Eylül'ün faili 20 yıl sonra yargılanıyor

ABD’de 11 Eylül 2001’de New York’taki Dünya Ticaret Merkezi İkiz Kuleleri’nde, ayrıca Washington ve Pennsylvania’da gerçekleşen eş zamanlı saldırıların doğrudan sorumlusu olarak Guantanamo’daki cezaevinde tutulan sanıklar hakkında ilk kez yargı aşamasına geçiliyor. Saldırıların mimarı olmakla suçlanan Halid Şeyh Muhammed ve cezaevinde bulunan dört tutuklu daha saldırılardan yaklaşık 20 yıl sonra 11 Ocak 2021’de askeri mahkeme önüne çıkarılacak. Bu beş kişi de ‘savaş suçu işlemek’, ‘terörizm’ ve 3 bine yakın cinayetle suçlanacak. Eğer suçlu bulunurlarsa, beşi de ölüm cezası ile karşı karşıya kalabilir. El Kaide terör örgütü mensubu Halid Şeyh Muhammed 2003 yılında Pakistan’da yakalanmış ve Guantanamo’ya getirilmişti. 16 yıldır cezaevinde olan Muhammed’in yargı süreci ertelemelerle geçti.

SÜREKLİ ERTELENDİ

2009 yılında Barack Obama yönetimi, Guantanamo’yu kapatarak davayı New York’a taşımak istemiş ancak Kongre’nin muhalefeti nedeniyle 2011’de geri adım atmıştı. Saldırıların mimarı olmakla suçlanan Muhammed’in, “şehit olmak amacıyla” suçlu olduğunu kabul etmek istediği belirtiliyordu. Pentagon’dan önceki yıllarda yapılan açıklamada, Halid Şeyh Muhammed’in 11 Eylül saldırılarından “A’dan Z’ye” sorumlu olduğunu kabul ettiği kaydedilmişti.

GUANTANAMO’DA 183 DEFA İŞKENCE

Amerikalı savcılar Şeyh Muhammed’in bazı başka saldırılarla da ilişkili olduğunu iddia ediyor. Bunlar arasında Endonezya’nın Bali kentinde 2002 yılında bir gece kulübün bombalanması, 1993 yılında Dünmya Ticaret Merkezi’ndeki bombalama gibi olayların yer alıyor. Şeyh Muhammed, Küba’daki Guantanamo cezaevinde işkenceden geçirildiğini söylemişti. Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı CIA belgeri de Muhammed’in boğulma etkisi yaratan bir işkence türünden 183 kez geçirildiğini doğruluyor.