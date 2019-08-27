Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8284
  • 6,4755
  • 286.508
  • 96178.8
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. 100 yıl sonra ilk firarı gerçekleştirmişti! Flaş gelişme

100 yıl sonra ilk firarı gerçekleştirmişti! Flaş gelişme

100 yıl sonra ilk firarı gerçekleştirmişti! Flaş gelişme

İtalya’nın Napoli şehrindeki cezaevinden firar eden Polonyalı Robert Lisowski, cezaevine birkaç kilometre uzaklıkta İtalyan polisi tarafından yakalandı. Cinayetten yargılanan 32 yaşındaki tutuklunun kaçışı 100 yıl sonra gerçekleşen ilk firar olarak kaydedilmişti.

Ukraynalı bir duvar ustasını öldürmek suçlamasıyla tutulduğu Poggioreale Cezaevi’nden firar eden Polonyalı Robert Lisowski'nin özgürlüğü kısa sürdü. Mahkumların Pazar ayini için cezaevindeki şapele gitmesinin ardından çarşafları birbirine bağlayarak cezaevi duvarını aşan Robert Lisowski 24 saatten kısa bir süre sonra yakalandı.

Polis tarafından her yerde aranan Lisowski, Mercato Meydanı'nda (Piazza Mercato) kıskıvrak yakalandı. Meydanın Poggioreale Cezaevi’ne yalnızca birkaç kilometre uzaklıkta olduğu belirtilirken, Cezaevi Çalışanları Sendikası Başkanı Luigi Castaldo söz konusu firarın cezaevinde yeterli sayıda personel olmamasından kaynaklandığını ifade etmişti. Castaldo, ”2 bin 500 tutuklu ve hükümlünün kaldığı cezaevinde 200 personel görev yapıyor, burada kapasitenin üzerinde 800 fazla tutuklu ve hükümlü bulunuyor” şeklinde konuşmuştu. 

İtalyan medyasının aktardığına göre Polonyalı Robert Lisowski'nin firarı Poggioreale Cezaevi’nde 100 yıldan bu yana gerçekleşen ilk firar. Genellikle mafya mensuplarının kaldığı cezaevinden birkaç yıl önce kaçmaya çalışan bir başka mahkum ise ağır yaralanmıştı. 

İHA

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Katıldığı yarışmalardan ne kadar kazandı?
Paris'ten aldığı eve ne kadar ödedi?
Önce mahkemelik sonra komşu oldular
Yeni sevgilisiyle ilk kez el ele
İpler iyice gerildi! Sinan Akçıl'dan bir hamle daha
<p>Bursa Büyükşehir Belediyesi izleyenleri duygulandıran bir klibe imza attı. 30 Ağustos Zafer Bayra

Bursa Büyükşehir´den Duygulandıran 30 Ağustos Klibi

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Amasya'daki kazıda 2500 yıllık 'posta merkezi' kalıntıları bulundu