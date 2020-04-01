100 milyon kişi yollara düştü! Hindistan'da korona yasakları trajediye döndü

Geçen hafta getirilen yasak onları bir gecede mülteci konumuna soktu. İşyerleri kapatıldı ve ödemelerini yapan çoğu işçi ve müteahhitler kayıplara karıştı. Kadın, erkek, çocuk, geçen hafta birlikte yolculuklarına başladılar. Bu aileler yanlarına yiyecek, su ve kıyafet gibi en temel ihtiyaçlarını alabildi. Güneşin ve yıldızların altında beraber yürüyen bu aileler paralarının bittiğini ve açlıktan öleceklerinden korktuklarını söyledi.



Ülkede ilan edilen sokağa çıkma yasağının ardından fakir durumdaki göçmenler, köylerine dönmeye çalışıyor.