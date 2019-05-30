30 Mayıs 2019 Perşembe 07:36 | Son Güncelleme: 30 Mayıs 2019 Perşembe 07:43
10 yıl önce uzayda unutulan havluyu Dünya'ya getirdiler
Uzayda 10 yıl önce Rus kozmonotlarından biri, üzerindeki özel elbiseyi silmek için yanında bulundurduğu havluyu, uzay boşluğunda unuttu. Rus kozmonotlar Oleg Kononenko ve Aleksey Ovçinin, uzay boşluğunda 10 yıldır gezinen havluyu bulup özel bir konteyner ile Dünya'ya gönderdi
Rus kozmonotlar Oleg Kononenko ve Aleksey Ovçinin, uzay yürüyüşü sırasında, 10 yıldır Uluslararası Uzay İstasyonu’nun dışında kalan havluyu aldı. Kozmonotların uzay yürüyüşü sırasında giysilerini üzerindeki kirden silmek için kullanılan havlu, yaklaşık 10 yıl önce kozmonotlardan biri tarafından unutulmuştu.
UZMANLAR HAVLUYU İNCELEYECEK
Rus basın organı Sputnik'te yer alan habere göre Rus kozmonotlar Kononenko ve Ovçinin, havluyu özel bir konteynere yerleştirdi. Havlu, Dünya’ya geri getirilecek ve incelenmek üzere uzmanlara teslim edilecek. Dün saat 18.42’de başlayan uzay yürüyüşü Rus uzay ajansı Roscosmos'un sitesinden de canlı olarak yayınlandı.