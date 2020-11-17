1 milyar euroluk müze soygununda yeni gelişme

Son dakika haberi: Almanya'da polis, Dresden kentindeki müze soygununda 3 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

NE OLMUŞTU?

Almanya'nın Dresden kentindeki Grünes Gewölbe müzesine hırsız girdi. Avrupa'nın en eski ve büyük hazinelerinden birine ev sahipliği yapan müzeden çalınan eserlerin toplam değerinin 1 milyar euro olduğu tahmin ediliyor.