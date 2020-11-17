  • $7,7995
  • 9,2597
  • 473.986
  • 1274.94
17 Kasım 2020 Salı 11:02 | Son Güncelleme:

1 milyar euroluk müze soygununda yeni gelişme

1 milyar euroluk müze soygununda yeni gelişme

Son dakika haberi: Almanya'da polis, Dresden kentindeki müze soygununda 3 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

Son dakika haberi: Almanya'da polis, Dresden kentindeki müze soygununda 3 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

NE OLMUŞTU?

Almanya'nın Dresden kentindeki Grünes Gewölbe müzesine hırsız girdi. Avrupa'nın en eski ve büyük hazinelerinden birine ev sahipliği yapan müzeden çalınan eserlerin toplam değerinin 1 milyar euro olduğu tahmin ediliyor.

<p>Editör: <a href='mailto: eda.cabul@turkmedya.com.tr'>eda.cabul@turkmedya.com.tr</a><br></p>

Altındaki düşüş devam edecek mi?

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

8 saniyede yerle bir etti

Yeni manikür trendi: Renkli French

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.