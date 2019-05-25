Rafael Nadal tarihe geçmek için korta çıkıyor

İlk kez 1891 yılında düzenlenen sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ın ana tablo maçları, yarın başkent Paris'te başlayacak.

Avustralya Açık, Wimbledon ve ABD Açık ile tenis sezonunun en önemli dört turnuvasından biri olan Roland Garros, bu yıl 26 Mayıs-9 Haziran tarihilerinde 118. kez organize edilecek.

2019 Fransa Açık'ta toplam 42 milyon 661 bin avro ödül dağıtılacak. Turnuvanın, 8 Haziran'da yapılacak tek kadınlar ve 9 Haziran'da oynanacak tek erkekler finalini kazananlara ise 2,3 milyon avro para ödülü verilecek.

Fransa Açık'ta tüm gözler, erkeklerin 2 numaralı seribaşı Rafael Nadal'ın üstünde olacak. 32 yaşındaki Nadal, geçen yıl egale ettiği bir grand slam turnuvasını en fazla kazanan tenisçi rekorunu kırmak için korta çıkacak.

Roland Garros'yu 11 defa kazanan Nadal, bir kez daha zirveye çıkarsa Avustralyalı Margaret Court ile paylaştığı unvanı, tek başına ele geçirecek. Kadınlar tenisinin efsane ismi Court, 11'inci Avustralya Açık şampiyonluğunu kazandığı 1973'ten bu yana rekoru elinde tutuyor.

Bu yıl tek şampiyonluğunu, finalde Novak Djokovic'i yendiği Roma Açık'ta kazanan Nadal'ın final yolundaki en önemli rakibi, ana tablonun aynı yarısında yer aldığı 3 numaralı seribaşı Roger Federer veya 6 numaralı seribaşı Stefanos Tsitsipas olacak.

2009'da şampiyonluğa ulaştığı Fransa Açık'a 2015'ten beri ilk kez katılan Federer, çeyrek finaldeki muhtemel rakibi Tsitsipas'a Avustralya Açık'ın 4. turunda kaybetmişti. Tsitsipas, Madrid Açık yarı finalinde de Nadal'ı saf dışı bırakmıştı.

- Djokovic peş peşe 4'üncü grand slam şampiyonluğunu hedefliyor

Fransa Açık'taki tek şampiyonluğunu elde ettiği 2016 yazından itibaren kariyeri düşüşe geçen ancak 2018 Wimbledon'ı kazanarak eski günlerine dönen Novak Djokovic, bu yılki Wimbledon'a 4 grand slam turnuvasının da şampiyonu unvanıyla gidebilir.

2018 Wimbledon, 2018 ABD Açık ve 2019 Avustralya Açık şampiyonu Djokovic, Fransa'da da kazanıp 2015 Wimbledon, 2015 ABD Açık, 2016 Avustralya Açık, 2016 Fransa Açık'ta yakaladığı seriyi tekrarlamak istiyor.

Erkekler dünya sıralamasının 1 numarası Djokovic, Don Budge (1938) ve Rod Laver (1962, 1969) gibi aynı yıl içinde olmasa da üst üste 4 grand slam turnuvası kazanan 3'üncü erkek tenisçi olarak dikkati çekiyor.

Fakat Madrid Açık şampiyonu Djokovic'in pek de şanslı bir kura çektiği söylenemez. Sırp tenisçinin çeyrek finalde, 5 numaralı seribaşı Alexander Zverev ya da Nadal'ı eleyerek Monte Carlo Masters şampiyonu olan 9 numaralı seribaşı Fabio Fognini bekleyecek.

Djokovic'in yarı finaldeki olası rakipleri arasında ise geçen yılın finalisti 4 numaralı seribaşı Dominic Thiem, 8 numaralı seribaşı Juan Martin del Potro, 10 numaralı seribaşı Karen Khachanov'un yanı sıra toprak kortun tehlikeli isimleri Gael Monfils ve Fernando Verdasco da bulunuyor.

- Osaka zirvede kalma, Serena 24'üncü şampiyonluk peşinde

Son 2 grand slam turnuvasını kazanarak dünya sıralamasının zirvesine yerleşen Naomi Osaka'yı tahtından indirebilecek 4 ismin bulunması, tek kadınlar maçlarını daha da heyecanlı kılacak.

21 yaşındaki Japon tenisçinin yeri, 2 numaralı seribaşı Karolina Pliskova, 4 numaralı seribaşı Kiki Bertens, 5 numaralı seribaşı Angelique Kerber ve 6 numaralı seribaşı Petra Kvitova'nın tehdidi altında.

Osaka'nın rakiplerine göre büyük puan avantajı bulunsa da yerini korumayı garantilemek için 3. turdan ötesini göremediği Roland Garros'da finale çıkması gerekiyor.

Kadınlar dünya sıralamasının eski 1 numarası Serena Williams da anne olduktan sonra ilk grand slam zaferini yaşamak istiyor.

Avustralya Açık'a çeyrek finalde veda ettikten sonra diz sakatlığı yüzünden Indian Wells, Miami Açık ve Roma Açık turnuvalarından çekilen 37 yaşındaki Williams, Fransa'da 4. kez zafere ulaşırsa 24 şampiyonlukla Margaret Court'a ait "tarihin en fazla grand slam turnuvası kazanan tenisçisi" unvanına ortak olacak.

Çeyrek finalde 10 numaralı seribaşı Serena Williams ya da 8 numaralı seribaşı Ashleigh Barty ile eşleşme ihtimali yüksek Osaka'nın yarı finaldeki muhtemel rakipleri arasında, geçen yılın şampiyonu 3 numaralı seribaşı Simona Halep ve Petra Kvitova öne çıkıyor.

Dünya 1 numarası iddiası taşıyan Karolina Pliskova, Kiki Bertens ve Angelique Kerber'in bulunduğu ana tablonun diğer yarasında ise geçen yılın finalisti 7 numaralı seribaşı Sloane Stephens, 9 numaralı seribaşı Elina Svitolina, 13 numaralı seribaşı Caroline Wozniacki, 2016 şampiyonu Garbine Muguruza dikkati çekiyor.

- Sharapova'ya sakatlık engeli

Kadınlar dünya sıralamasının 49. basamağındaki Maria Sharapova, omzundaki sakatlık sebebiyle 2012 ve 2014'te şampiyonluk yaşadığı Fransa Açık'a katılamayacak.

Erkeklerde ise Kevin Anderson (dünya 8 numarası), John Isner (10), Milos Raonic (17) ve Nick Kyrgios (36) sakatlıları yüzünden turnuvada mücadele edemeyecek.

- Turnuvanın tarihçesi

İlk defa 1891 yılında "Fransa Şampiyonası" adıyla düzenlenen turnuvaya, yalnızca ulusal çaptaki erkek tenisçilerin katılımı kabul edildi. 1897'de kadınların da yarışmaya başladığı Fransa Şampiyonası'na 1902'de karışık çiftler, 1907'de ise çift kadınlar karşılaşmaları eklendi.

1925'ten itibaren uluslararası katılımcıların da mücadele ettiği turnuva, profesyonel oyuncular ile amatörlerin karşılaşmasına izin verildiği "açık dönem" olarak nitelendirilen 1968 yılında tenisçilerin yarıştığı ilk grand slam oldu. Turnuvaya adını veren "Roland Garros" kortunun 1928'deki inşasına kadar şampiyona "Stade Français" ve "Racing Club de France" sahalarında oynandı.

Fransa Tenis Federasyonu, 1927 yılında ABD topraklarında Davis Kupası'nı kazanan "Silahşörler" lakaplı Fransız tenisçiler Jacques Brugnon, Jean Borotra, Henri Cochet ve Rene Lacoste'un bir yıl sonra Paris'te düzenlenecek rövanş maçı için yeni bir saha inşa etme kararı aldı.

Yeni kort için "Stade Français"in hissedarlarına ait "Porte d'Auteuil" arazisi uygun görüldü. Kortun yapılabilmesi için tek şart, "Stade Français"in ünlü eski üyelerinden pilot Roland Garros'un isminin verilmesiydi. Roland Garros, 23 Eylül 1913'te Akdeniz'i uçakla geçen ilk insan olarak havacılık tarihine geçmişti.

- Toprak kortun farkı

Fransa Açık, toprak kortta oynanan tek grand slam turnuvası olma özelliğini taşıyor. Toprak kort, sert ve çim zemine göre topun hızının azalmasına ve yerden daha fazla yükselmesine yol açıyor. Kort, bu özelliğiyle uzun rallilerin yaşanmasına olanak sağlıyor ve çok güçlü servis kullanamayan tenisçilerin zafiyetini kapatıyor.

Bu nedenle kariyerinde birçok grand slam şampiyonluğu bulunan John McEnroe, Stefan Edberg, Pete Sampras, Boris Becker, Venus Williams, Martina Hingis, Lindsay Davenport gibi tenisçiler bu turnuvayı kazanamadı.

- Fransa Açık'ın "en"leri

En fazla şampiyonluk yaşayan isimlerin, tek erkeklerde İspanyol Rafael Nadal, tek kadınlarda ise ABD'li Chris Evert olduğu Fransa Açık'ta, uluslararası katılıma izin verilen 1925 yılından itibaren elde edilen bazı rekorlar şöyle:

- Teklerde en fazla kazananlar

Erkekler: Rafael Nadal (İspanya) - 11 kez (2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018)

Björn Borg (İsveç) - 6 (1974, 1975, 1978, 1979, 1980, 1981)

Kadınlar: Chris Evert (ABD) - 7 (1974, 1975, 1979, 1980, 1983, 1985, 1986)

Steffi Graf (Almanya) - 6 (1987, 1988, 1993, 1995, 1996, 1999)

- Üst üste en fazla kazananlar

Erkekler: Rafael Nadal (İspanya) (2010-14) - 5 kez

Björn Borg (İsveç) (1978-81), Rafael Nadal (İspanya) (2005-08) - 4

Kadınlar: *Helen Wills (ABD) (1928-30), *Hilde Sperling (Danimarka) (1935-37), Monica Seles (ABD) (1990-92), Justine Henin (Belçika) (2005-07) - 3

- Üst üste en fazla maç kazanan

Erkekler: Rafael Nadal (İspanya) - 39 galibiyet (2010-2015)

Kadınlar: Chris Evert (ABD) - 29 galibiyet (1974-1981)

- Son 10 yılın kazananları

Erkekler:

2009 - Roger Federer (İsviçre)

2010 - Rafael Nadal (İspanya)

2011 - Rafael Nadal (İspanya)

2012 - Rafael Nadal (İspanya)

2013 - Rafael Nadal (İspanya)

2014 - Rafael Nadal (İspanya)

2015 - Stanislas Wawrinka (İsviçre)

2016 - Novak Djokovic (Sırbistan)

2017 - Rafael Nadal (İspanya)

2018 - Rafael Nadal (İspanya)

Kadınlar:

2009 - Svetlana Kuznetsova (Rusya)

2010 - Francesca Schiavone (İtalya)

2011 - Li Na (Çin)

2012 - Maria Sharapova (Rusya)

2013 - Serena Williams (ABD)

2014 - Maria Sharapova (Rusya)

2015 - Serena Williams (ABD)

2016 - Garbine Muguruza (İspanya)

2017 - Jelena Ostapenko (Letonya)

2018 - Simona Halep (Romanya)

- En genç kazanan

Erkekler: Michael Chang (ABD) - 17 yaş, 3 ay (1989)

Kadınlar: Monica Seles (ABD) - 16 yaş, 6 ay (1990)

- En yaşlı kazanan

Erkekler: Andres Gimeno (İspanya) - 34 yaş, 10 ay (1972)

Kadınlar: *Zsuzsa Kormoczy (Macaristan) - 33 yaş 9 ay (1958)

- Seri başı olmadan kazanan

Erkekler: *Marcel Bernard (Fransa) (1946), Mats Wilander (İsveç) (1982), Gustavo Kuerten (Brezilya) (1997), Gaston Gaudio (Arjantin) (2004)

Kadınlar: *Margaret Scriven (Büyük Britanya) (1933), Jelena Ostapenko (Letonya) (2017)

NOT: * Açık dönem (1968 yılında profesyonel tenisçilerin, amatör oyuncularla karşılaşmasına izin verilmesi) öncesinde kazanılan şampiyonluklar dahil.