Milli güreşçi Hamza Bakır, Avrupa şampiyonu

Milli güreşçi Hamza Bakır, Gençler Avrupa Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İspanya'nın Pontevedra kentinde devam eden Gençler Avrupa Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Hamza Bakır 130 kiloda final müsabakasına çıktı.

Hamza, finalde karşılaştığı Rus rakibi Osman Shadov'u 4-0 yenerek Avrupa şampiyonu oldu.

(AA)