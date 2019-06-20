İşte Tokyo 2020 Olimpiyatları'nı garantileyen sporcularımız
Milli sporcularımız, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na şu ana kadar 11 kota alma başarısı gösterdi.
Milli sporcularımız, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na şu ana kadar 11 kota alma başarısı gösterdi.
1. Kaan Kigen Özbilen - Atletizm (Maraton)
2. Polat Kemboi Arıkan - Atletizm (Maraton)
3. Mert Girmalegesse - Atletizm (Maraton)
4. Yasemin Can - Atletizm (5000 metre)
5. Eda Tuğsuz - Atletizm (Cirit atma)
6. Ramil Guliyev - Atletizm (200 metre)
7. Meryem Bekmez - Atletizm (Yürüyüş)
8. Nazlı Çağla Dönertaş - Yelken (Laser Radial)
9. Alican Kaynar - Yelken (Finn)
10. Berkay Ömer Öğretir - Yüzme (100 metre kurbağalama)
11. Özkan Baltacı - Atletizm (Çekiç atma)