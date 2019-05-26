Fransa Açık sürprizle başladı

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ın (Roland Garros) ilk turunda Alman Angelique Kerber, Rus Anastasia Potapova'ya 2-0 yenilerek elendi.

Fransa'nın başkenti Paris'te başlayan turnuvanın ilk turunda, dünya 5 numarası Kerber ile klasmanın 81. basamağındaki Potapova karşılaştı.

Üç grand slam şampiyonluğu bulunan Kerber'i bir saat 13 dakika süren mücadele sonunda 6-4 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenen 18 yaşındaki Potapova, ikinci tura yükseldi.

Potapova, ikinci turda Çinli Yafan Wang ile Çek Marketa Vondrousova maçının galibiyle mücadele edecek.

(AA)