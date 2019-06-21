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  3. Formula 1'in sıradaki durağı Fransa Grand Prix'i!

Formula 1'in sıradaki durağı Fransa Grand Prix'i!

Formula 1'in sıradaki durağı Fransa Grand Prix'i!

Sezonun 8. yarışı Fransa Grand Prix'sinde sıralama turları yarın, yarış ise 23 Haziran Pazar günü yapılacak.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, Fransa'da koşulacak sezonun 8. etabıyla devam edecek.

Fransa'nın Le Castellet kasabasındaki 5 bin 842 metrelik Paul Ricard Pisti'nde 53 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turları yarın TSİ 16.00, yarış ise 23 Haziran Pazar günü 16.10'da başlayacak.

Son 5 yılın pilotlar ve takımlar klasmanı şampiyonu Mercedes, 2019'daki ilk 7 yarışta da birinciliğe ulaşmıştı.

Formula 1'de Fransa Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar klasmanı

1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 162 puan

2. Valtteri Bottas (Finlandiya): 133

3. Sebastian Vettel (Almanya): 100

4. Max Verstappen (Hollanda): 88

5. Charles Leclerc (Monaco): 72

Takımlar klasmanı
1. Mercedes: 295 puan

2. Ferrari: 172

3. Red Bull: 124

4. McLaren: 30

5. Renault: 28

(AA)

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