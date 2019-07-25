FINA Dünya Şampiyonası'na Kristof Milak damgasını vurdu
FINA Dünya Şampiyonası heyecanı Güney Kore'de devam ediyor. Organizasyonun 13'üncü gününde, 6 dalda madalyalar sahibini buldu. Güne Macarların genç yıldızı Kristof Milak damgasını vurdu.
18'inci FINA Dünya Şampiyonası'na Güney Kore ev sahipliği yapıyor.
Gwangju şehrindeki organizasyonun 13'üncü gününde yüzme müsabakalarının heyecanı sürdü.
6 dalda madalyaların sahibini bulduğu güne erkekler 200 metre kelebek yarışı damga vurdu.
Milak, 10 yıllık rekoru kırdı
Macarların genç yeteneği Kristof Milak, rahat bir şekilde ilk sırayı aldı.
Milak, 1 dakika 50 saniye 73'lük derecesiyle Michael Phelps'in 10 yıllık dünya rekorunu kırarak, tarihe geçti.
Erkekler 800 metre serbestte İtalyan Gregorio Paltrinieri kürsünün ilk sırasına çıktı.
Kadınlar 200 metre serbestte de İtalyanlar sevindi.
Federica Pellegrini 1 dakika 54.22 saniye ile altın madalyaya ulaştı.
Adam Peaty yine iz bıraktı
Kurbağalamanın rakipsiz ismi Adam Peaty 100 metrenin ardından 50 metrede de ipi göğüsledi.
Brezilyalı rakiplerini geride bırakan Peaty, 26 saniye 06 ile şampiyonluk sevinci yaşadı.
4 x 100 metre karışık bayrak takım yarışında büyük bir çekişme yaşandı.
Avustralya ile Birleşik Amerika arasındaki mücadeleden Avustralyalı sporcular sadece 2 salise farkla galip ayrıldı.
Erkekler yüksek atlama müsabakasında ise adeta görsel bir şölen yaşandı.
Uçurum atlayışı serisinden tanıdığımız isimlerin mücadelesini beklenildiği gibi Gary Hunt kazandı.
Büyük Britanyalı yıldızı Steve Lo Bue ile Jonathan Paredes takip etti.
FINA Dünya Şampiyonası 28 Temmuz Pazar günü sona erecek.
(TRT Spor)