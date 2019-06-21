Filenin Sultanları, üst üste 2. kez Milletler Ligi’nde 6’lı finallerde.

Ligde 5 hafta boyunca oynadığı 15 maçta 11 galibiyet alan ve 32 puan toplayan ay-yıldızlı ekip, Çin'de 3-7 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 6'lı finallerde mücadele verecek.

Final etabında mücadele edecek 6 takım, 2 gruba ayrılacak.

Müsabakaların ardından gruplarını ilk iki sırada bitirecek ekipler, yarı finale yükselecek.

Yarı final karşılaşmalarının galipleri finalde şampiyonluk, kaybedenler ise üçüncülük için mücadele edecek.

Türkiye: 3 - Brezilya: 2

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Mohammad Shahmiri (İran), Mario Bernaola Sanchez (İspanya)

Türkiye: Meliha İsmailoğlu, Ezgi Dilik, Meryem Boz, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Ebrar Karakurt (Aylin Sarıoğlu, Simge Şebnem Aköz, Gözde Yılmaz, Cansu Özbay, Fatma Yıldırım, Şeyma Ercan, Buse Ünal)

Brezilya: Ferreira, Carneiro, Borgo, Braga, Pereira, Correa (Henrique, Ratzke, Francisco, Geraldo, Araujo, Lemes)

Setler: 25-23, 24-26, 25-20, 23-25, 16-14

Süre: 150 dakika (31, 32, 32, 35, 20)