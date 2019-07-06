Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6268
  • 6,3158
  • 253.059
  • 100.065
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Diger Sporlar
    3. >
  3. Filenin Sultanları, Milletler Ligi yarı finalinde Brezilya'ya yenildi

Filenin Sultanları, Milletler Ligi yarı finalinde Brezilya'ya yenildi

Filenin Sultanları, Milletler Ligi yarı finalinde Brezilya'ya yenildi

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi yarı final maçında Brezilya'ya 3-0 mağlup oldu. Milliler, ABD-Çin karşılaşmasının kaybedeni ile yarın TSİ 10.00’da bronz madalya maçına çıkacak.

Çin'in ev sahipliğinde Nanjing şehrinde düzenlenen FIVB Voleybol Milletler Ligi Finalleri'nde Avrupa Kıtası'nı temsil eden tek ülke olarak dünya devleriyle şampiyonluk mücadelesi veren A Milli Kadın Kadın Voleybol Takımı, yarı final maçında Brezilya ile karşı karşıya geldi. Nanjing Olimpik Spor Merkezi'nde oynanan mücadelede Milliler, Brezilya'ya 23-25, 15-25 ve 10-25‘lik set skorlarıyla 3-0 mağlup oldu. Bu sonucun ardından Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde yarın TSİ 10.00'da, bronz madalya karşılaşmasına çıkacak.

Ay-yıldızlıların üçüncülük maçındaki rakibi ise; bugün oynanacak ABD -Çin karşılaşmasının ardından belli olacak.

Salon: Nanjing Olimpik

Hakemler: Liu Jiang (Çin), Patricia Rolf (ABD)

Türkiye: Ebrar, Meliha, Cansu, Şeyma, Kübra, Zehra, Simge (L) (Ezgi, Gözde, Hande, Aslı, Meryem)

Brezilya: Natalia, Leao, Ana Beatriz, Gabi, Macris, Bedani, Leia (L) (Amanda, Lorenne, Ratzke)

Setler: 23-25, 15-25, 10-25

Süre: 1 saat 21 dakika (31, 26, 24)

(İHA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Game of Thrones'un yıldızı Sansa Stark evlendi!
Gülşen'den hayranlarına unutulmaz gece
Sevgilisine rakip oluyor 
Eylülde düğün var
Ajda Pekkan'ın son hali sosyal medyayı salladı!
<p>Karabük´ün Yenice ilçesi, Türkiye´nin orman varlığı en yüksek yerlerinden biri. Yenice Ormanlar,

Foto Safari Yapmak İçin Eşsiz Bir Mekan: Yenice | #Gökyüzünden

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

'Efsane Ekspres' olarak bilinen 'Ankara Ekspresi' seferlerine başlıyor

Türk bonservis kralları