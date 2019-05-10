Dünya Kupası'nda Türk okçular 2 final, 2 de üçüncülük maçı yapacak

Türkiye Okçuluk Federasyonundan (TOF) yapılan açıklamaya göre Şanghay kentindeki müsabakalarda, Yasemin Ecem Anagöz ve Mete Gazoz’dan oluşan klasik yay karışık takımı ve Mete Gazoz, Samet Ak ve Fatih Bozlar’dan oluşan klasik yay erkek takımı finale yükseldi.

Yasemin Ecem Anagöz ve Mete Gazoz’dan oluşan klasik yay karışık takımı, yarı finalde Güney Kore ile karşılaştı. Rakibini 6-2 mağlup eden milliler altın madalya için finalde Tayvan ile mücadele etme hakkını kazandı.

Milliler 12 Mayıs Pazar günü TSİ 08.50'de final atışı yapacak.

Mete Gazoz, Samet Ak ve Fatih Bozlar’dan oluşan klasik yay erkek takımı da yarı finalde Bangladeş'i 5-3'lük skorla geçerek adını finale yazdırdı.

Final karşılaşması 12 Mayıs Pazar günü TSİ 05.50'de yapılacak ve milliler Tayvan ile mücadele edecek.

İki takım da bronz madalya için yarışacak

Dünya Kupası 2. ayak yarışlarında makaralı yay erkek ve kadın takımları da bronz madalya için sahaya çıkacak.

Evren Çağıran, Süleyman Araz ve Muhammed Yetim’den oluşan makaralı yay erkek takımı yarı finalde Güney Kore'ye 235-234 yenilerek final şansını kaybetti.

Bronz madalya için Çin ile eşleşen millilerin müsabakası yarın TSİ 05.20'de yapılacak.

Yeşim Bostan, Gizem Elmaağaçlı ve İpek Tomruk’tan oluşan makaralı yay kadın takımı da yine yarı finalde Güney Kore'ye 236-231 kaybetti.

Güney Kore karşısında final şansını elde edemeyen milliler bronz madalya için Tayvan ile eşleşti. Karşılaşma yarın TSİ 04.30'da başlayacak.