Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8525
  • 6,5522
  • 252.708
  • 94.449
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Diger Sporlar
    3. >
  3. A Milli Kadın Voleybol Takımı, Belçika'ya 3-1 yenildi

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Belçika'ya 3-1 yenildi

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Belçika'ya 3-1 yenildi

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2019 FIVB Uluslar Ligi beşinci hafta ilk maçında Belçika'ya 3-1 yenildi.

Türkiye, beşinci haftadaki ikinci maçını yarın saat 19.00'da İtalya ile oynayacak.

Uluslar Ligi'nde şu ana kadar oynadığı 13 maçta 10 galibiyet ve 3 mağlubiyet alan ay-yıldızlı ekibin 29 puanı bulunuyor.

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Vlastimil Kovar (Çekya), Mohammad Shahmiri (İran)

Türkiye: Cansu Özbay, Meliha İsmailoğlu, Yasemin Güveli, Zehra Güneş, Fatma Yıldırım, Ebrar Karakurt (Simge Şebnem Aköz, Gözde Yılmaz, Ezgi Dilik, Şeyma Ercan, Meryem Boz, Aslı Kalaç)

Belçika: Herbots, Van Gestel, Grobelna, Sobolska, Van De Vyver, Janssens (Guilliams, Valkenborg, Stragier, Karolina)

Setler: 27-25, 24-26, 21-25, 23-25

Süre: 119 dakika (31, 33, 27, 28)

(AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Aşıklar şehrinde 60 bin TL'lik hediye 
Bu ne hal Meryem
Genç yıldızlar aynı dizide 
Serenay evine döndü!
İdo'nun sevgilisine aldığı 100 bin liralık yüzük gözlerden kaçmadı

Tüyleri diken diken eden görüntü! ´Çok korkutucu´

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri!

Haziranın en sıcak otomobil kampanyaları