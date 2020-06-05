Zayıflamak için 10 önemli öneri

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Diyete başlarken vermeyi düşündüğünüz kilolar ve ne kadar zamanda verdiğiniz tabii ki önemli. Ancak, hedefimiz olan sağlıklı kiloya ulaşmak ve o sağlıklı kilomuzu rahat bir şekilde muhafaza edebilmektir.

Kilo vermek isteyen kişilere fazla kilolarınızdan sağlıklı ve kalıcı bir şekilde kurtulabilmesi için 10 önemli önerim;

1 Kilo verme konusunda gerçekleşmesi imkansız olan hedefleriniz olmasın. Kendinizi belirli bir kiloya ulaşmak zorunda hissetmeyin. Hedefiniz sağlıklı ve estetik vücut görünümü ve hissi olsun.

2 Diyet yaptığınızda vücudunuzun genel şeklinin değişeceğini sağlamalısınız. Sağlıksız kilo verirseniz vücudunuz sadece daha küçük görünür.

3 Aldığınız kalorilerin miktarı az olmalı ancak çok az ve açlık sınırında olmamalı. Günde 1200-1500 kalorinin altına düşmeden beslenin ve sürekli hareket edin spor yapın. Yiyeceklerinizin az yağlı olmasına özen gösterin. Sıvı yağ tercih edin. Menünüzden sebze ve meyveyi eksik etmeyin.

4 Amacınız kısa sürede çok fazla kilo vermek olmasın. Bu sebeple yaz mevsimine ince girmek istiyorsanız ya da özel bir günde daha ince gözükmek istiyorsanız kilo vermeye aylar önceden başlamalısınız. Tek gıda diyetleri, iradenize, beslenmenize ve vücudunuza zarar verir.

5 Diyet sırasında verdiğiniz kiloları geri almamak için sağlıklı beslenmeyi alışkanlık haline getirin. Sebze ve meyvenin porsiyonlarını artırırken şeker, et, yağ ve unlu gıdaları azaltın.

6 Porsiyon ayarlarını ilk zamanlar göz kararı yapmayın. Porsiyonlarınız torpilli olabilir. Mutfağınızda bir tartı bulundurun ve ilk zamanlar porsiyon gramlarını ölçüp porsiyonların büyüklüğünü öğrenin, daha sonra tartıyla dolaşmanıza gerek yok, göz kararı ayarlayın.

7 Egzersizlerinizi aksatmayın. En büyük kabusunuz egzersiz yapmaksa ve bunu yaparken canınız sıkılıyorsa sevdiğiniz film, müzik gibi yan aktivitelerle birlikte yapın.

8 Her gün tartılmayı alışkanlık haline getirmeyin. Haftada bir gün, (günün aynı saatinde ve aynı kıyafetlerle) tartılmanız yeterli.

9 Her gün yediklerinizi not edin. Uyguladığınız diyetten memnun kalmadıysanız notlarınıza bakarak nerede hata yaptığınızı anlamaya çalışın. Bu bilgiler bir sonraki gün için de ışık tutacaktır.

10 Diyeti kaçırdığınız ve fazla enerji aldığınız günün ertesi mutlaka egzersizinizi artırın. Diyetinize normal devam edin. Diyetinizin enerjisin çok azaltarak kendinize ceza vermeyin..