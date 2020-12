Yozgat “Herkes İçin Sinema” diyecek!

Yozgat şehir merkezinde çalışmalarını sürdüren Sinema Okuryazarları Derneği’nin, “Herkes İçin Sinema” adlı projesi İçişleri Bakanlığı tarafından onaylandı. Yozgat’ta Sevgi Evleri’nde konaklayan yaşları 12 – 17 arasında değişen 25 çocuğa medya ve dijital oyunların zararlı etkileri konusunda bilgi vermeyi amaçlayan proje, katılımcılara film ve belgesel çekme konusunda da eğitim imkânı sunacak. 5 ay sürecek projede, uygulamalı senaryo yazarlığı, kamera ve drone kullanımı gibi eğitimler de verilecek. Eğitimler sonucunda projeye dahil olan 25 katılımcının filmlerinden bir gala gecesi düzenlenecek. Törende filmler ve proje aşamalarından çekilen görüntüler izleyici ile buluşacak.

MESLEK KAZANDIRMAK ÖNCELİKLİ AMACIMIZ

Yozgat Valiliği, Yozgat Bozok Üniversitesi, Yozgat Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nün paydaşlığında gerçekleşen proje için Sinema Okuryazarları Derneği Başkanı Öğr. Gör. Batuhan Kalaycı, “Proje üzerinde uzun süre çalıştık. Özellikle Yozgat’ta Sevgi Evleri’nde konaklayan çocuklarımıza medyanın zararlı etkileri hakkında bilgi vermek, onları son derece bilindik bir alana yönlendirmek ve meslek kazandırmak projenin öncelikli amaçları arasında. Herkes İçin Sinema adlı çalışmamızı her zaman destekleyen ve sürecin her aşamasında yanımızda olan Yozgat Valimiz Sayın Ziya Polat Bey’e de özellikle çok teşekkür ederim. Zira projemiz sayın valimizin desteği ve yönlendirmesi ile daha da olgunlaştı ve umarım meyvelerini de yakında toplayacağız.” dedi. Kalaycı ayrıca “Üniversite ve resmî kurumlar ile yerel halkın bir proje üzerinde buluşması, çalışmanın her yönden önemli kazanımlarının olması göz önünde bulundurulduğunda mensubu olduğum Yozgat Bozok Üniversitesi’ne ve rektörümüz Sn. Ahmet Karadağ hocamıza da destekleri için çok teşekkür ederim. Projede üniversitemiz Sosyal Bilimler MYO, Radyo Televizyon Programı öğrencileri de Sevgi Evleri’nden seçilen çocuklara eğitmenlik ve danışmanlık hizmeti verecek. Her yönden olumlu etkileri olacak proje için çalışmalara başladık. Süreç içerisinde ve projenin geliştirilerek doğru yönetilmesinde her daim destek veren Yozgat İl Dernekler Müdürü Sn. Hakkı Yurtlu Bey’e de teşekkürü bir borç bilirim.” şeklinde konuştu.

BİRÇOK SİNEMACI VE AKADEMİSYEN KATILACAK

Herkes İçin Sinema adlı projenin ilk ayağı olan eğitimler kapsamında Yozgat’a, Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç Dr. Ali Murat Kırık, Karabük Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Burak Türten, Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Dilek Ulusal gibi isimlerin yanı sıra pekçok sinema yazarı ve üreticisi de eğitimlere dahil olacak. Alanında ünlü birçok yönetmen ve senarist de projeye çevrimiçi katılarak destek verecek.

Batuhan Kalaycı ile İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Hakkı Yurtlu protokol imzası sırasında.