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Çin kızarmış hamur veya Çin kraker olarak da bilinen Youtiao Çin’de bir kahvaltı favorisi.

Un, yumurta, tuz, kabartma tozu, süt ve yumuşatılmış tereyağını karıştırın.Hamuru yoğurun.Hamuru örtün ve 10 dakika dinlendirin

Temiz, hafifçe unlanmış bir yüzeyde, hamuru 5-6 mm kalınlığında ve 10 cm genişliğinde uzun bir yassı somun şekline sokun. Eşit parçalar halinde yapın. Bir gece buzdolabında tutun.

Sabah, hamurları çıkarın ve hamuru oda sıcaklığına ve oldukça yumuşak olana kadar 2 saat boyunca tezgaha bırakın. Hamurun oda sıcaklığına geri dönmesine izin vermezseniz, düzgün bir şekilde kızartılmaz.

Wok veya büyük bir tava da kullanabilirsiniz. Amaç, geniş bir alana sahip olmaktır. Yağı orta ateşte 400 dereceye kadar ısıtın.

Yağ ısınırken, hamuru açabilirsiniz. Hamuru unlanmış bir yüzeye hafifçe çevirin, plastik sargıyı soyun. Hamurun üst kısmı da çok hafif unlanır. Ardından, hamuru 2-3 cm genişliğinde şeritler halinde kesin.

Çubuğun üzerine ikili ikili her tarafını kaplayacak şekilde bastırın.

Her parçanın iki ucunu tutun ve hamuru 20 cm uzunluğunda bir ipe hafifçe yayın.

Yağ 400 dereceye ulaştığında , gerilen hamuru dikkatlice yağa indirin. Yağ sıcaklığı doğru ise, hamur hemen yüzeye çıkmalıdır. Şimdi uzun bir pişirme aletini aldık ve hamuru bir dakika boyunca sürekli olarak hareket ettirin.

Bir kerede bir veya iki parça kızartabilirsiniz. Sadece hamuru yağda sürekli olarak döndürmek için zaman ayırdığınızdan emin olun. Youtiao onlar kizarana kez yapılır. Çiğnemek ve lezzetli olmaktan ziyade tatsız bir şekilde gevrek hale geldiklerinde onları kızartmaya çalışmayın.

- 2 un

- 1 yumurta

- 1/2 çay kaşığı tuz

- 1½ çay kaşığı kabartma tozu

- 1 çorba kaşığı süt

- 2 çorba kaşığı yumuşatılmış tereyağı

- yaklaşık 1/3 bardak su (tam miktar mutfakta neme göre değişir; hamur çok yumuşak olmalıdır, ancak karıştırma kabına yapışmamalıdır)