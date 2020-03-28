Yörüklerin göç hikayesi ‘Turna Misali' filminin çekimleri başladı

Filmin dış çekimleri, Mersin’in Silifke ilçesi Yeşilovacık Mahallesi’nde, iç çekimleri ise Yunan, Roma ve Bizans dönemlerinden izler taşıyan Tisan Koyu “Antik Kilikya Afrodisiası” yakınlarındaki ormanlık alana kurulan kıl çadırda yapılıyor. Sarıkeçili Yörüklerinin de rol aldığı çekimlerde, başrol oyuncuları Sennur Nogaylar “Gülsüm”, Necmettin Çobanoğlu “Cemal”, Zeynep Elçin “Rukiye” ve Timur Ölkebaş “Mustafa” karakterini canlandırıyor. İffet Eren Danışman Boz ve Eyüp Boz tarafından senaryolaştırılan filmde, Sarıkeçili Yörüklerinin kıl çadırlardaki günlük yaşantılarının yanı sıra Yörüklerin tek geçim kaynağı keçileriyle nasıl zaman geçirdikleri, göç sırasında yaşadıkları sıkıntı ve zorluklar, aile bağları ve iki engelli gencin aşkı anlatılıyor.