Yeşilin her tonunu Ilgaz'da bulabilirsiniz

Her mevsimde ziyaret edilebilecek Ilgaz Dağı Milli Parkı, bol oksijeniyle önemli bir cazibe merkezidir. Yeşilin her tonunu bulabileceğiniz Ilgaz Dağı, her geçen yıl ziyaretçi sayısını artırıyor. Pandemi süreci biraz etkilese de bu bölge ziyaretçi almaya devam edecektir. Kastamonu ve Çankırı illerinin ortak dağları Ilgaz’ın uzunluğu 140-150 kilometre, genişliği ise 30-40 kilometreyi buluyor. Ilgaz sıradağlarının iki büyük tepesi Büyük Hacettepe 2587 metre ve Küçük Hacettepe 2546 metreyle zirve yapıyor. Bu zirveler Kastamonu il sınırları içinde kalıyor.

ORKİDELERLE KAPLI

Ilgaz sıradağlarının büyük bir alanı Milli Park olarak ilan edilmiştir. Eşsiz doğal güzelliklere sahip olan Milli Park, Ilgaz dağları eteklerinden başlayıp, yükseklere çıkarken değişen, çok güzel, sarıçam, karaçam ve köknarın hakim olduğu orman örtüsüyle kaplıdır. 2000-2200 metre üzerindeki kuşakta otsu bitkilere rastlanılır. Milli Park, flora ve fauna bakımından önemlidir. Ormanların içi orkidelerle kaplıdır. Orkide bakımından Avrupa ve Ortadoğu’nun en zengin yerlerinden biridir. Milli Park içinde geyik, karaca, ayı, yaban domuzu, tilki, kurt, tavşan, keklik gibi yabani hayvanlar da yaşıyor. Bölge özellikle kış aylarında ziyaret edilse de yaz aylarında da bitki örtüsü ile yoğun ilgi görüyor.

ESKİ ADI KOÇHİSAR

1922 yılında Çankırı’nın il olmasıyla Ilgaz da ilçe olmuştur. İlçenin kurulduğu yer, birçok topluluğa uğrak yeri olmuştur. Ama ilk yerleşim kimler tarafından olduğu bilinmiyor. Beylikler, Selçuklular ve Osmanlı dönemlerinde Ilgaz, yerleşim yeri olarak biliniyor. Ilgaz’ın eski adı Koçhisar’dır, Ilgaz halkı, Kurtuluş Savaşı’nda önemli roller üstlenmiştir. İnebolu ve Kastamonu’dan gelen cephanelerin Çankırı üzerinden Ankara’ya geçişinde büyük emek sarfetmiştir.

SİYEZ BULGURU ÜNLÜ

Ilgaz Bölgesi’nde ne yiyebiliriz diye sorarsanız, Milli Park içinde günübirlik tesislerde veya Kastamonu- Ilgaz arasında yeme içme yerleri mevcuttur. Bu bölgede siyez bulguru çok ünlüdür. Hediyelik olarak bile alabilirsiniz. Bunun dışında elma, erik bu bölgede bol miktarda mevsiminde bulunur. Ilgaz elmasının kaymaklı tatlısı, hoşafı, turşusu ve dolması tadılacak lezzetler listesine eklenebilir.

Kastamonu’ya 40, Çankırı’ya 73, Ankara’ya 203 km, İstanbul’a 475 km olan bölgeye en yakın havalimanı Ankara Esenboğa Havalimanı’dır. konaklama imkanı oldukça fazladır. Devlet konukevi ve otellerle yatak kapasitesi 2 bin civarındadır. Oksijeni bol bölgede bir haftasonu geçirmek çok güzel olabilir.

KIŞ SPORLARI MERKEZİ

Yılın büyük bölümünde kar kaplı olan Ilgaz Dağları, kış sporları açısından son zamanlarda oldukça geniş imkanlara sahip olmuştur. Ilgaz Dağı, birçok tesis inşasıyla kış sporlarının vazgeçilmez merkezleri arasına girmiştir. Ilgaz Bölgesi’nde gezilecek yerler; Milli Park (Ilgaz Dağı Milli Parkı, Kastamonu-Çankırı illerinin sınırlarında bulunuyor. Milli Park’ın içinde bulunan Ilgaz Kayak Merkezi’nde kış sporlarıyla ilgilenebilir ve aynı zamanda çevreyi gezerek yeni keşifler yapabilirsiniz) İndağı Mağaraları (Ilgaz’a 5 kilometre uzaklıktadır Hellenistik döneme ait kaya mezarları vardır), Ilgaz Tümülüsleri, Ilgaz Hamamı, Kuru Köprü (Osmanlı eseri 4. Murat zamanında yapılmıştır), Kayı Köyü Camii (Selçuklu eseri), olarak sıralanabilir. Çatak Kanyonu, Ilgarini Mağarası, Valla Kanyonu ve Mahmut Bey Camii de keşfetmenizi önerdiğimiz yerler arasındadır.