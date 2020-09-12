Yeşil ve mavinin birleştiği yer: Kemer

Kemer; köyleri, koyları, tatil beldeleri, antik kentleri, doğasıyla her zaman yerli ve yabancı turistlerin gözde mekanı olmuştur. Bunu kuşkusuz muhteşem temiz denizine ve yeşil kaplı dağlarına borçlu. Kemer ve çevresini biraz keşfetmeye başlayalım...

Kemer, 52 km kıyı şeridi olan bir ilçe. Çevresinde her bütçeye uygun konaklama alternatifleri bulunuyor. Görülmesi gereken yerleri şöyle sıralayabiliriz.

NERELER GEZİLMELİ?



Çıralı-Yanartaş: Kemer’den 35 km uzaklıkta. Çıralı ve Olimpos’un tepelerinde 230 metre yüksekte yer alan, sonsuz ateş denilen ve doğal ateş kaynağına sahip Yanartaş, etrafındaki doğal güzellikleri görülmesi gerekir.

Adrasan Plajı ve koyu: Kemer’e 50 km uzaklıkta, 2 kilometrelik plajıyla çok tercih edilen bir beldedir.

Olimpos Antik Kenti ve Olimpos Plajı: Kemer’den 28 km uzaklıkta, Çıralı tatil beldesinin yanıbaşında bulunan ve bir Likya antik kenti olan Olimpos, mutlaka ziyaret edilmesi gereken listesinde olmalı. Akçay deresinin üstüne kurulmuş olan antik kent, Likya bölgesinin en büyük kentlerinden biri olup, adını hemen yanı başındaki Tahtalı Dağı’ndan alıyor.

Phaselis Antik Kenti: Kemer’e 12 km mesafede, Tekirova yakınlarındaolan ve eski bir Likya antik kenti olan Phaselis’in tarihi M.Ö. 7. yüzyıla dayanır. Pers, Büyük İskender, Ptolemaios ve Rodos Krallığı hakimiyetinde kalmıştır. Kent M.Ö. 42 yılında Brütüs tarafından Roma’ya bağlanmış ve Bizans döneminde piskoposluk merkezi olmuştur. Rodoslular tarafından ise M.Ö. 693 yılında bir liman şehri olarak kurulmuştur.

Göynük Kanyonu: Kemer bölgesinin en güzel mekanlarından biri. Göynük’e yaklaşık 4 km’dir. Yaklaşık 4,5 km’lik bir etaba sahip Göynük Kanyonu’na günübirlik gezi turu yaparak, doğa yürüyüşü ve trekking yapabilirsiniz. Dünyanın en iyi trekking parkurlarından kabul edilen Likya yolunun önemli bir bölümü Göynük Kanyonu’ndan geçiyor.

Tahtalı Dağı - Olimpos Teleferik: Toros’lardan gelen Bey Dağları’ nın 2365 metre yüksekliğiyle en büyük zirvelerinden olan Tahtalı Dağı deniz ve dağ turizmini birleştirir. Olympos Beydağları’na teleferikle ulaşabilirsiniz.

Son zamanlarda safari turları da bölgede oldukça popüler durumda. Söğüt Cuması, Altınkaya, Dere Köy gibi yerlere safari turları düzenleniyor. Beldibi Mağarası, denizin kıyısında ve içinde tarih öncesi kalıntılar bulunuyor. Molla Deliği Mağarası, Tahtalı Dağı’nın yamacında yer alır.

ÇOK SAYIDA OTEL VAR



Bunların dışında Kemer bölgesinde, bol miktarda otel ve konaklama tesisleri mevcut. Denizden faydalanmak isteyen ziyaretçiler bu tesislerde konaklama yapabilir. Otellere gelen müşteriler için yeme içme otellerde sağlanıyor. Ama yine de dışarıda yemek istiyorum diyenler Kemer bölgesinde özellikle gözleme yiyebileceğiniz yerler bulabilir. Taze sebzelerden yapılmış ev yemekleri ve salatalar hafif bir yemek imkanı sunabilir. Ayrıca balık da yörenin yiyeceklerinden. Çıralı Plajı’nın paralelinde balık restoranları bulunuyor. Mevsimine göre çipura ve levrek en çok tüketilen balıklardan. Ayrıca alabalık çiftliklerinden alabalık yeme şansınızcda bulunuyor. Çay bahçelerinde taze çay ile birlikte gözlemenin de tadını çıkarmayı ihmal etmeyin.

KEMER'E NASIL GİDİLİR?



Kemer’e karayoluyla ulaşım çok kolay olmakla birlikte, Antalya Havalimanı da yaklaşık 70 km uzaklıktadır. Kemer ve çevresi yaklaşık 10 günlük bir vakit ayırmayı hak ediyor. Deniz, dağ ve yeşilin bukuştuğu bir noktada tatil yapmak için Kemer sizleri bekliyor.