Yeni yılda ne yemeli ne içmeli?

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Yeni yıl sofraları size ve sevdiklerinize özel olsun, ne istiyorsanız yiyin için. Ancak yavaş yavaş tadına vararak ve keyifle. Yeni yıla yiyerek, içerek ve eğlenerek mutlu girelim. Eski yılın son günü 31 Aralık 2019 günü her zaman ki saatimizde kalkalım, sabahtan itibaren normal beslenelim. Akşam çok yiyeceğim diye bütün günü aç geçirmeyelim. Sabah; peynir, ekmek, yumurta çiğ sebzeyle klasik bir kahvaltı yapalım. Günün telaşında öğlen yemeği gecikirse protein içeren küçük bir atıştırmamız olsun. 1 bardak sütle kahve olabilir veya 1 avuç kuruyemiş olabilir. Öğlen uygun olursak sebze yemeğiyle birlikte yoğurt mükemmel olur. Sebze yemeği şansımız olmazsa, etli salata, peynirli salata veya tam tahıl ekmeğiyle etli/peynirli sandviç de uygun olur. Öğleden sonra yine küçük bir ara öğün yapalım ki, hazırlıklar devam ederken enerjimiz düşmesin.

Yeni yıl yemeğimiz nerede olursa olsun; evde, dışarda, arkadaşımızda, hiç fark etmez, temel besin ihtiyaçlarımızı alalım. Sofrada ana yemek olarak bulunan hindi, et, tavuk, balık, köfte veya peynir gibi ana protein kaynağından birini alalım. Yanında ekmek grubu pilav, makarna, börek, tart gibi hamurlu bir yiyecek ilave olarak da sebzeli yemekler veya mezeler ve salata içeren yiyeceklerle yeterli beslenme çatısını oluşturalım. Sonrasında ne arzu edersek tatlı, kuru yemiş, meyve, pasta vb… yavaş yavaş devam eden zamanda keyifle yiyelim.

YILIN İLK SABAHI UYKUMUZU ALMIŞ OLALIM

Ertesi gün yılın ilk sabahı tabii ki geç kalkalım. Sağlıklı güzel bir kahvaltı, evde biraz tembellik edip, dinlenelim. Sonra da dışarı çıkıp biraz dolanalım. Hızlı nefes nefese olmasın yürüyüşümüz. Yavaş yavaş ve sakin sakin. Hele bir de yanımızda sevdiğimiz biri varsa sohbet de güzelse değmeyin keyfimize.