Yeni yıl, yeni iş, yeni aşk kapıda

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Bu hafta gezegenler, sizin için neler söylüyor? Hangi burç aşkta aradığını buluyor, hangi burç kazancına kazanç katıyor? İşte haftalık burç raporunuz...

Koç Burcu (21 Mart-19 Nisan)

Kariyer yaşamınızda bir süredir sizi zorlayan ve yoran konular biraz rahatlama hissedebilirsiniz. Bazılarınız beklediği çıkışı yakalarken bazılarınız daha iyi noktalara erişebilmek için mevcut işinden ayrılabilir.

Boğa Burcu (20 Nisan-20 Mayıs)

Uzun süredir devam eden hukuksal süreçleriniz, davalarınız varsa bu dönem artık sonuçlanabilir ve sizin lehinize olabilir. Bakış açınız değişti, siz değiştiniz. Dolayısıyla geçmişin izlerini takip etmeyin. Eğitim alabilirsiniz.

İkizler Burcu (21Mayıs-21 Haziran)

Maddi veya manevi yaşadığınız krizlerde ulaştığınız çözümler rahatlama yaratacak. Özellikle baş vurduğunuz krediniz olumlu sonuçlanabilir. Resmi kurumlarda yardımınıza koşacak önemli kişilerle de tanışabilirsiniz.

Yengeç Burcu (22 Haziran-22 Temmuz)

İlişkilerinizle ilgili yaşadığınız zorlu süreçler geride kaldı. Artık hiçbir şey eskisi gibi değil siz de değilsiniz. Kendinize daha çok güveniyorsunuz. Bazılarınız ilişkilerini ilerleyen zamanlarda evliliğe dünüştürebilir.

Aslan Burcu (23 Temmuz- 22 Ağustos)

İş yaşamınızda bir süredir sizi zorlayan konu başlıklarına bulacağınız yeni çözümler sayesinde yaşamınızı daha kolay bir hale getirebilirsiniz. İş arıyorsanız yeni iş kapıda. Devam eden işinizde bazı güzel fırsatlar elde edebilirsiniz.

Başak Burcu (23 Ağustos-22 Eylül)

Bazı fırsatların kapınızı çalmasıyla enerjinizi toplayacaksınız. Ciddi bir ilişkiye hazır olun yalnızsanız. Bir davette tanışacağınız birisi aniden hayatınıza girebilir. Çocuklarınızın mesleki başarılarıyla gurur duyacaksınız.

Terazi Burcu (23 Eylül-22 Ekim)

Uzun zamandır ev ve ailenize yönelik aldığınız aşırı yük ve sorumluluklar belinizi büktü. Şimdi bu yüklerden yavaş yavaş kurtuluyorsunuz. Geçmişle vedalaşmakta zorlanabilirsiniz. Bazılarının ailesine yeni birileri katılabilir.

Akrep Burcu (23 Ekim-21 Kasım)

Yakın çevrenizle ilgili konularda bir süredir devam eden problemleri konuşarak ve doğru iletişim kurarak halledebilirsiniz. Aranızdaki görev dağılımı biraz adaletsiz gibi. Herkes eşit miktarda yük alırsa kimse darılmaz.

Yay Burcu (22 Kasım-21 Aralık)

Para konularda önemli gelişmelere hazır olun. Satamadığınız ev, alıcı bulabilir. Parayla ilgili zorlandığınız konularda ilahi yardımlar alabilirsiniz. Yeni bir iş kurabilir bazılarınız. Bu öyle bir iş ki; her şey nizamına uygun olacak gibi. Sabırlı olun.

Oğlak Burcu (22 Aralık-19 Ocak)

Yaşamınızda önümüzdeki bir yılı etkileyecek önemli gelişmeler olabilir. Adeta dönüm noktasındasınız. Evlenme, boşanma, iş kurma, işten ayrılma yer ve çevre değişikliği bunların başlıklarından bazıları. Tüm yaşamınızı etkileyecek kararları vermek üzeresiniz.

Kova Burcu (20 Ocak-18 Şubat)

Bilinçaltınız bu ara çok hareketli. Belki de farkına bile varmadığınız korkularınız su yüzüne çıkıyor. Arkanızdan kuyunuzu kazanlar da sistem tarafından tek tek toplanıp sizden uzaklaştırılıyor. Korunduğunuzu bilin.

Balık Burcu (19 Şubat-20 Mart)

Hareketli günler sizi bekliyor. Önemli karşılaşmalara ve tanışmalara hazır olun. Bu kişiler sizin gelecek planınızda önemli rol oynayacak kişiler. Sizi hedefinize ulaştıracak kişiler. Bazılarınız yeni bir iş için kolları sıvıyor.