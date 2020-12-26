Yeni yıl temalı tasarımların pozitif enerjisi

Özellikle kazak, gömlek, çorap ve pijama takımları gibi ürünlerin üzerindeki geyik, noel baba, kurabiye adam, yılbaşı ağacı gibi onlarca versiyonlarla hem sevimli hem de dikkat çekici olmak mümkün.

Çocuklu ailelerin bu tarz ürünleri çok sevdiğini biliyoruz fakat son yıllarda ülkemizde zincirlerini kıran bekar ve evli erkeklerin, kadınlara daha sempatik görünmek ve konforundan ödün vermemek adına bu tarz kıyafetleri kullandıklarını görüyoruz. İtiraf etmeliyim ki bu kişilerden biri de benim…

Her ne kadar konforu seviyor olsanız da bu tarz gecelerde kombininizi doğru yapmakta fayda var. Sweatshirt veya kazakların en yakın dostu olan chino ve Jean pantolonları bot veya spor ayakkabılar ile tamamlaya bilirsiniz. Ben ayrıca bu tarz hareketli ve aksesuarlı kazakların altına düz tişörtler kullanmanızı tavsiye ederim. İlerleyen saatlerde kazağı çıkarmak istediğinizde bu size büyük konfor sağlayacaktır.

Genel olarak feminen dokunuşlar sevmeyen kadınlar için de bu ürün grupları büyük kurtarıcı durumda. Sosyal medyada daha da aktif olduğumuz şu günlerde, partneriniz ile ayı konseptte giyinip harika fotoğraflar vermek, hiç de fena olmaz diye düşünüyorum.

Beyler eğer temalı hırka tercih ediyorsanız, içine beyaz bir gömlek giyip sonrası papyon veya kravat takarak gecenin en sevimli ve şık ismi olabilirsiniz.

Yok ben klasik şıklığımdan ödün vermem ama temalı da giyinirim derseniz, baskılı takım elbise alternatifleri de mevcut. Sadece bu tarz takım elbiseler ülkemizde pek yayın değil, yurtdışından belirli internet siteleri üzerinden sipariş vermeniz gerekiyor. Aslında bu tam benlik bir şeçim, klasik formlar ama fark yaratan bir dokunuş. Eğer bu tarz bir takım giyerseniz, kendi kıyafet devriminizi ilan etmiş olur ve tatlı yorumlar alabilirsiniz.

Hepimiz için yılbaşı dönemi, hediye konusunda oldukça sıkıntı yaratabiliyor. Pahalı olmamak ile birlikte paket açıldığında yüz güldüren temalı ürünleri, hediyelik olarak da düşünmekte fayda var.

Online alışveriş siteleri sayesinde onlarca markanın bu tarz ürünlerini inceleyebilir, kombinlerinizi farklı markaları bir araya getirerek oluşturabilir ve 2-3 gün içinde de ürünlerinizi elinize alabilirsiniz.