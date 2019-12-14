Yeni yıl gecesi ne giyeceksiniz?

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Kadınları ‘Yılbaşı gecesi ne giysem?’ telaşı sardı. Farklı mekân ve konseptlerde çok renkli hazırlıklar söz konusu, peki sizin planınız ne? İşinizi kolaylaştırmak için size özel önerilerim var…

Yılbaşı gecesini nerede ve nasıl kutlayacağınız çok önemli, o nedenle mekâna göre en doğru seçimi yapmanız lazım. Otelde veya özel bir mekânda yemekli bir kutlama yapacaksanız, tercihinizi zarif ve şık tercihlerden yana kullanmalısınız. İlk olarak önerim saten ve kadife elbiseler. Bu tarz elbiseleri kabarık ve tüylü montlarla kullanırsanız geceye etkili bir giriş yaparsınız. İri ve renkli mücevher görünümlü küpe, kolye veya bileklik gibi aksesuarları sade çanta ve kısa topuklu feminen formda ayakkabılarla tamamlaya bilirsiniz. Kullanacağınız renklerin illa ki yeşil, kırmızı, dore veya lame olması şart değil çapraz renkte mesela hardal sarı gibi bir renk tercihiyle tüm gözleri üzerinize çekebilirsiniz.

DANSA PAYETLİ ELBİSE

Dans ve müzik üzerine bir organizasyona katılacaksanız eğer, ışıltısı yüksek payetli diz üstü volanlı elbiseler veya rahat kesimli tulum modelleri, hareketli bir gece için çok ideal olabilir. Bu tarz ürünleri rahatlıkla spor ayakkabılar ve deri ceketlerle de tamamlayabilirsiniz. Daha da konfor düşkünüyseniz eğer; payetli pantolon üzerine oversize smokin ceketler veya denim tişört üzerine, bilekleri volanlı payetli ceket tarzı ürünlerden yana da tercihinizi yapabilirsiniz. Pul payetli ürünlerde; siyah, pastel tonları, yeşil, pembe ya da çok renkli pul payetler oldukça kullanışlı. Evde ailece veya arkadaşlarla bir planınız var ise kombinizi sakın geri plana atmayın çünkü yıl nasıl başlarsa öyle devam eder… Bol bol fotoğraf çekileceğini de unutmamakta fayda var. O zaman dökümlü ve şifon elbiseler, şort ve bluz kombinleri, pileli etek üzerine dökümlü trikoyu kemerle şekillendirip şıklığınızı sade ama özenli olarak devam ettirebilirsiniz. Ev için düz sivri burunlu veya taşlı babet ayakkabılar oldukça ideal. Yılbaşı gecesini sokakta geçirecekseniz eğer, öncelikle sizi sıcak tutacak ürünler tercih etmelisiniz. Renkli bir dış giyim kombini için iri ve tüylü montlar çok havalı duruyor. Bu tarz montları iri kemerler ve bağcıklı uzun botlar ya da parıltılı yarım botlarla tamamlayabilirsiniz. Aslında nerede olursanız olun, ne giyerseniz giyin en önemlisi enerjiniz işte onu yüksek tutarsanız her zaman herkesten rol çalar ve etrafınıza ışık tutarsınız.