Yeni yarış oyunu Dangerous Driving

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Dangerous Driving’de sorun, ilerlemek için hemen hemen her olayı oynamanız gerektiği gerçeğiyle ortaya çıkıyor. Bu, bizi Burnout 2’ye geri götüren kurallarla süslü Heatwave’den geçeceğimiz anlamına geliyor. Zaferi talep etmek için rakiplere çarpmak yerine, ilerlemenizi hızlandırdıkça artırmanız gerekiyor. Bu tür yarışlar genelde hızlı ve eğlencelidir. Oyunda ne zaman çarpışma yaşasanız, enkazımız oyunda kalır. Sirenlerini aç ve Pursuit Mode’da Wanted Suspects’i yakala veya Eliminator’da son duran otomobil ol. Oyuncular, ilerledikçe 8 farklı olay türünde, yeni ölümcül arabaların ve saldırı yeteneklerinin kilidini açarak acımasız sürücülerine karşı yarışıyor. Tek bir sürüş şekli var: tehlikeli. Kazanmanın tek bir şekli var: Seninle bitiş çizgisi arasına girmeye çalışan herhangi bir şeyi parçalarına ayırmak.

ONLINE OYUNCU ORANI DÜŞÜK

Özellikle hızlı geçişlerde ve keskin dönüşlerde aracınızı uçuyormuş gibi hissediyorsunuz. Bu noktada tekdüzelikten öte, kolayca yoldan çıkmak mümkün oluyor. Oyundaki diğer sorunları arasında “free play” ve “versus” modu da yer alıyor. Online oyuncu beklemek biraz sıkıntı. Bu noktada olabildiğince diğer modlarda takılıp sadece “bolca çarpmaca, stres atmaca” mottosundan dışarı çıkmamanızı öneririm. Oyun, rakiplerine oranla fiyat performansına baktığımızda başarılı. Tabii ki bolca iniş çıkışlara sahip olması, tuhaf bug’ları kenara bırakırsak bir yarış oyunu olarak yeterince tatmin edici. Özellikle daha önce Burnout isimlerine bakmadıysanız, Dangerous Driving kesinlikle şans verebileceğiniz oyunlardan. Beklentinizi çok yükseltmediğiniz sürece sadece çokça hız moduna girip arabalara çarparak stres atmak istiyorsanız, aradığınızı bulacaksınız demektir.