Yeni tip koronavirüs güncellemeleri

sevda.sarikaya@stargazete.com

Olağanüstü bir dönemden geçiyoruz. Bilinmeyeni çok olan bir virüsle, tüm dünya olarak savaş halindeyiz. Her gün yeni bir şey öğreniyoruz. Bir bilim insanı olarak bu bilgileri sizlere olabildiğince sadeleştirerek aktarmaya çalışacağım. Bu nedenle bir süre daha bu köşeden COVID-19/SARS-CoV-2 ile ilgili güncellemelere devam edeceğim. Bu hafta,Harvard Tıp Fakültesinden Hasan K. Siddiqi ve Mandeep R. Mehra’nın yazdığı, Journal of Heart and Lung Transplantation dergisinde yayımlanan, Covıd-19’la ilgili şimdiye kadar olan tecrübeleri aktaran, çok yeni bir çalışmanın özetini yaparak başlayacağım.

BİRİNCİ EVRE (ERKEN EVRE) BULGULARI;



Halsizlik/Enerji düşüklüğü/Keyifsizlik hali

Ateş

Kuru öksürük

Virüs bu evrede nasıl hasar veriyor?

SARS’da olduğu gibi hücrelerimizdeki ACE2 reseptörlerine tutunuyor. ACE2 reseptörleri en fazla akciğerlerde, barsak epitelinde ve damar epitelinde bulunuyor. Bulaşması solunum yoluyla olduğundan ilk olarak akciğerlere ulaşıyor ve ona bağlı bulgular oluşturuyor.

Bu dönemde tanıda neler yapılıyor?

Solunum yolu materyalinden PCR,

Serumda Covid-19 antikoru, akciğer grafisi,

Tam kan tahlili

Karaciğer fonskiyon testleri

Kan tahlilinde lenfopeni ve nötrofili görülebilir.

Bu dönemde tedavide neler yapılır?

Semptomatik tedavi önceliklidir. Yani bulguların rahatlatılması, istirahat gibi

Uygun olan bazı hastalarda antiviral (remdesivir) etkinliği kanıtlanmıştır.

Kişi bu evrede hastalığı sınırlayabilirse (bağışıklık sistemi burada devreye giriyor) çok hafif bir şekilde hasarsız atlatabilir.

İKİNCİ EVRE (ORTA EVRE)



Bu evrede virüs akciğerlerde çoğalma evresine girer ve inflamasyona neden olur.

Viral pnömoni gelişir

Öksürük, ateş devam eder, kanda oksijen azlığı eklenir.

Akciğer grafisi ve tomografisinde pnömoniye bağlı bulgular görülür.

Kan testinde lenfopeni ve karaciğer enzimleri artışı görülür. Diğer inflamasyon belirteçlerinde de artış görülebilir.

Bu evrede hastanın hastanede yakın gözlemde izlenmesi gerekmektedir.

Tedavide antiviraller (remdesivir) verilebilir.

Bir sıtma ilacı olan klorokin de gerekirse tedaviye eklenebilir. Başka tedavi yöntemleri üzerinde çalışmalar devam ediyor.

Bu evrede serum prokalsitonin seviyesi düşebilir.

Bu evrede steroid kullanımından kaçınmak gerekir ama eğer hasta mekanik ventilasyona (solunum cihazına bağlanma) doğru ilerliyorsa, hipoksi derinleşirse steroid tedavisi düşünülebilir.

Evre ikide iki alt evre vardır. Evre 2a: hipoksi gelişen (kanda oksijen azlığı), evre 2b: hipoksi gelişmeyen

ÜÇÜNCÜ EVRE (İLERİ EVRE)



Hastaların az bir kısmı bu evreye kadar ilerler.

Ekstrapulmoner hiperinflamasyon sendromu gelişir.

Sistemik inflamasyon belirteçleri bu evrede yükselir (kanda bakılan iltihabi durumu gösteren belirteçler)

Vücudumuzun bağışıklık sisteminin önemli bir parçası olan T hücreleri azalır.

Çok şiddetli vakalarda kanda interleukin (IL)-2, IL-6, IL-7, granulocyte-colony stimulating factor, macrophage inflammatory protein 1-α, tumor necrosis factor-α, Creactive protein, ferritin, and D-dimer belirgin olarak artar.

Troponin ve N-terminal pro B-type natriuretic peptide (NT-proBNP) de yükselebilir.

Bu evrede şok, vazopleji(damar felci gibi çevrilebilir), solunum yetmezliği, kardiyopulmoner kollaps görülebilir.

Sistemik organ yetmezliği görülebilir.

Miyokardit (kalp kası iltihabı) görülebilir.

İleri evrede tedavi seçenekleri;

Hasta solunum cihazına bağlıdır.

Steroidler bu evrede tocilizumab (IL-6 inhibitor) veya anakinra (IL-1 receptor antagonist) gibi sitokin inhibitörleri ile birlikte kullanılabilir

Intravenous immune globulin (IVIG) tedavisi, immün sistemi bu hiperinflamatuar fazda düzenleyebilmek için uygulanabilir.

Başkan Erdoğan koronavirüse karşı alınan yeni tedbir paketini açıkladı... 30 Büyükşehirde uygulanacak!