Yeni nesil hastalık: Bruksizm

merve.oruc@aksam.com.tr

Stres, kaygı, kişilik bozuklukları günümüz insanlarının en büyük problemleri. Bu psikolojik etkenler vücudumuzun her bir bölümünü etkiliyor, dişlerimizi bile. Diş sıkma ve gıcırdatma olarak bilinen Bruksizm çağın yeni hastalığı. Tedavisi ise mutlu olmak farkındalık ve botoks…

Çiğneme kaslarının çoğunlukla gece nadiren de gündüz sürdürdüğü aktiviteyle meydana gelen diş gıcırdatma ve sıkmalarına Bruksizm adı veriliyor. Çağın getirdiği yaşam koşulları sonucu ortaya çıkan doğal hayattan uzaklaşma, şehirleşme ve iş stresi Bruksizm’i tetikliyor. Bu rahatsızlık da uyku bozukluğu, yorgun uyanma, baş ve boyun ağrıları gibi farklı hastalıklara neden olabiliyor. Erken tanı ise her hastalıkta olduğu gibi tedaviyi mümkün kılıyor. Ancak kronikleşen bir Bruksizm’i kontrol altına almak zor. Birçok farklı tedavi yöntemi var. Bunlardan biri de botoks.

BÜTÜN VÜCUDU ETKİLİYOR

Diş sıkma ve gıcırdatma vücudumuza farklı zararlar veriyor. “Diş sıkma daha çok yumuşak dokular ve çene kaslarını etkilerken, diş gıcırdatma dişin kendisi ile çevreleyen dokuları daha çok etkiler.” diyen Medipol Mega Üniversite Hastanesi Ağız ve Çene Cerrahisi Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Tuba Develi, birçok hastanın Bruksizm olduğunu fark etmediğini vurguluyor. Baş ağrısı, sabah hissedilen yüz ve ense kaslarında ağrı, ağız açıklığında problem, yemek yerken çeneden ses gelmesi Bruksizm’in belirtileri arasında. Kısacası Bruksizm rahatsızlığı tüm vücudu ve duruşu etkiliyor. Bruksizm’de klinik muayene sonucu dişlerde aşınma, yüz şeklinin kareleşmesi, dudak ve yanakta diş izlerinin olması, kaslarda ağrı gibi bulgulara da rastladıklarını belirten Develi, erken tedavinin önemine dikkat çekiyor: “Hastanın bu alışkanlığı kazanmadan hekime başvurması gerekiyor. Kronik bir hastalığa dönüştükten sonra tedavisi daha uzun ve zor olabiliyor. Üstelik erken teşhis ile oluşabilecek zararları önlemek amacıyla koruyucu tedaviler uygulanıyor. Bruksizm’i temelinden çözümlemek için duruma psikolog, fizyoterapist, çene cerrahı ve protez uzmanı olmak üzere multidisipliner yaklaşmak gerekiyor. Stres, kişilik bozuklukları, gerginlik ve hiperaktivite Bruksizm sebepleri arasında.” Bruksizm geceleri daha çok görülüyor. Hastalara uyarılarda bulunan Develi, “Uyumadan önce hasta kendini anksiyeteye sokacak hiçbir davranışta bulunmamalı. Yatmadan önce minimum 1 saat telefonu kendinizden uzaklaştırın. Ve stresi azaltmak için bitki çayları için. Bruksizm’in en önemli tedavisi mutlu olmak.” şeklinde konuşuyor.

Gündüz diş sıkma problemleri yaşayanların daha kısa sürede tedavi edildiğinden bahseden Develi, farkındalığın bu rahatsızlığın giderilmesinde ilk adım olduğunu belirtiyor. Hastanın gündüz kendinin farkında olduğunu bundan dolayı da daha kolay tedavi edildiğini aktaran Develi, sözlerini şöyle sürdürüyor: “Gündüz hastalara dişlerini sıkmaya başladığı anda dişlerini açıp istirahat aralığını oluşturmasını ve kaslarını rahatlatmasını istiyoruz. Uyku sırasında olan diş sıkmanın tedavisi için sadece farkındalık yetmiyor. Hastaya hayatında farklılıklar yapmasını öneriyoruz. Fiziksel aktivite yapmasını, hobilerine vakit ayırmasını ve bitkisel beslenmeyi tavsiye ediyoruz. Ayrıca geceleri koruyucu plak uygulaması da kullanılıyor.”

BOTOKS YÖNTEMİNE DİKKAT

Gerektiği durumlarda kas içi enjeksiyonlar yaptıklarını da anlatan Develi, bu operasyonda dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor. Develi, “Kas içi enjeksiyonlardan bir tanesi Botulinum Toksin Enjeksiyonu. Özellikle çiğneme kaslarının çok aktive olduğu durumlarda hiperaktivasyonu azaltmak için kullanılıyor bu yöntem. Aktivasyon azaldığı için çiğneme kuvveti düşüyor. Dişlere gelecek zararları minimuma indiren bu müdahale hastanın alışkanlığını unutmasını da sağlıyor. Ancak kozmetik amaçlı yüz inceltmek üzere çiğneme kasına yapılan botoks, yüzdeki dengeyi bozduğu için başka problemlere

yol açabiliyor.” diyor.

KİŞİLİĞİMİZİ GÜÇLENDİRMEMİZ LAZIM

“Birtakım kaygı uyandıran duyguların orta çıkmasından korkma, bastırılmış öfke, mükemmeliyetçi, takıntılı veya depresif kişilik eğilimleri göstermek diş sıkmanın psikolojik sebeplerinden biri olabilir. Buna ek olarak iş veya aile hayatında üstesinden gelemediğimiz stres faktörleri de bu rahatsızlığın ortaya çıkmasını tetikleyebilir.” diyen Uzm. Klinik Psikolog Şüheda Nur Dönmez , bastırılmış duyguların ortaya çıkmak için vücudumuza verdiği bir işaret olan diş sıkmanın terapide kişiliği güçlendirerek ortadan kaldırılabileceğini belirtiyor. Stresin sebeplerini keşfetmek, daha işlevsel baş etme becerileri kazanma ile desteklendiğinde bu sorunun ortadan kaldırılabileceğini dile getiren Dönmez, terapide diş sıkmanın sonuçları üzerinden, sebeplerini analiz ederek farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını söylüyor.