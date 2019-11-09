Yengeç hayatının aşkını bulacak

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Bu hafta gezegenler, sizin için neler söylüyor? Hangi burç aşkta aradığını buluyor, hangi burç kazancına kazanç katıyor? İşte haftalık burç raporunuz...

Koç Burcu (21 Mart-19 Nisan)

Ortaklaşa gelirlerinizle ilgili konularda yeni kararlar alacağınız bir döneme giriyorsunuz. Kredi vergi miras banka gibi resmi kurumlarla ilgili işlerde hareketlilik olabilir. Para işleriyle uğraşmak durumunda kalabilirsiniz.

Boğa Burcu (20 Nisan-20 Mayıs)

İlişkileriniz üzerinden yeni kararlar alacağınız bir döneme giriyorsunuz. Ortağınızla aranızda parayla ilgili meseleler çok olabilir bu dönem. Bekarsanız kıskanç ve tutkulu bir partnerle tanışabilirsiniz.

İkizler Burcu (21Mayıs-21 Haziran)

İş hayatınıza yönelik yapacağınız yeni araştırmalar temponuzu değiştirebilir. Günlük yaşamınızda kendinizi gizlemeye meyilli olacaksınız. Özellikle parayla ilgili konularda yeni bir plan yapmanız gerekebilir.

Yengeç Burcu (22 Haziran-22 Temmuz)

Bazılarınız için aşk hayatında tutkulu bir dönem başlayabilir. Var olan ilişkinizde paylaşımların daha da derinleşeceği bu dönem yalnızsanız gideceğiniz bir mekanda hayatınızın aşkıyla tanışabilirsiniz.

Aslan Burcu (23 Temmuz- 22 Ağustos)

Ailenizin resmi kurumlardaki işleri ya da finansal hesaplarını yönetmek durumunda kalabilirsiniz. Ailenizdeki kişilerin sağlıkları sizin meslek yaşamınızı etkileyebilir. Kariyer planlamanızı tekrar gözden geçirin.

Başak Burcu (23 Ağustos-22 Eylül)

Seminer alabilir ya da verebilirsiniz. Ayrıca bu faaliyetler sayesinde yeni arkadaşlarda edinebilirsiniz. Yakınlarınızla bu dönem açık iletişim kurmak yerine düşüncelerinizi gizlemeyi tercih edebilirsiniz.

Terazi Burcu (23 Eylül-22 Ekim)

Yeni iş fırsatları olacaktır. Ortaklı çalışmalardan kazanacağınız paraları yatırım yapmak isteyebilirsiniz. Ancak acele etmeyin. Çok koşturacağınız bu dönem enerjinizi doğru kullanın ve bağışıklığınızı güçlendirin.

Akrep Burcu (23 Ekim-21 Kasım)

Eski defolu arızalı ilişkiler bu dönem gündeme gelebilir. Aranızı düzeltmek istiyorsanız bu bir fırsattır. Yaşamınızda yeni bir dönemin kapılarının açılıyor. Meslek ve kariyer yaşamınızda taktik değiştirebilirsiniz.

Yay Burcu (22 Kasım-21 Aralık)

Enerjinizi topladınız ve artık eski gücünüze geldiniz. Ancak bilinçaltınızda geçmişten kalan tortular korkular var gibi. Bu dönem bunlar tekrar ortaya çıkarak kalan bakiyeleri de temizlemenize yarayabilir. Gizli olan ne varsa araştırmalarla onu bulabilirsiniz.

Oğlak Burcu (22 Aralık-19 Ocak)

Yeni hedefler belirlemek için ideal bir zaman. Ancak bu ara tüm hedefleriniz sanki paraya dayanıyor gibi. Sosyal çevrenizde aşırı takıntılı tipler bu ara artabilir kendinizi geriye çekmek yerine onların etrafınızda olmasına izin vermeyin.

Kova Burcu (20 Ocak-18 Şubat)

Meslek ve kariyer yaşamınıza yönelik yeni kararlar için mücadele edeceğiniz bir döneme giriyorsunuz. Aşırı gergin olabilirsiniz. Buradaki enerji çokluğunu sporla azaltabilirsiniz.

Balık Burcu (19 Şubat-20 Mart)

Rüyalarınız adeta konuşuyor sizinle. Bu dönem aklınızdan geçirdikleriniz anda gerçekleşebilir. Alacağınız eğitimlerden para kazanabilirsiniz. Bir kitap, makale ya da bir reklamla ortaya çıkabilir parlayabilirsiniz.