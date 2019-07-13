Yazın en sağlıklı tatlısı: Dondurma

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Sıcak havalarda ferahlatıcı tatlı dondurma, oldukça sağlıklıdır. Özellikle taze sütten yapılan süt oranı yoğun dondurmaları tercih etmeliyiz. İçinde yeterli miktarda süt olduğu için sütün yapısında bulunan sağlıklı besin maddelerini içerir. Bu tür dondurmaları; süt, peynir, yoğurt gibi kalsiyum kaynağı olarak düşünebiliriz.

Dondurmada; A, B, C, D, E vitaminleriyle kalsiyum, fosfor, magnezyum, sodyum, potasyum, çinko mineralleri bulunur. Bu vitamin ve minerallerin vücudumuzdaki birçok fonksiyonda görevleri vardır.

Süt A vitamini, B6 vitamini ve B12 vitamini açısından zengin bir kaynaktır. A vitamini cilt ve göz sağlığımızı korumamıza katkı sağlar ve bağışıklık sistemimizi güçlendirir. B6 ve B12 vitaminleri metabolizmamızda görev alır ve metabolizmamızın hızlı ve dengeli çalışmasını sağlarlar.

Günlük 1200 mg kalsiyum şart

Çocuklarda kalsiyum gereksinmesi çok önemlidir ve günlük 1200 mg civarındadır. Peynirin 100 gramında 600 mg, sütün ise 100 gramında 120 mg kalsiyum bulunurken sütlü dondurmanın 100 gramında 80 mg kalsiyum bulunmaktadır. Yani gün içerisinde peynir, süt ve yoğurdun da yer aldığı bir beslenmeyle birlikte dondurma tüketilmesi kalsiyum ihtiyacını karşılar. Kalsiyumun yeterli miktarda alınması çocuklarda ve yetişkinlerde kemik ve diş sağlığıyla birlikte kalp kasının ve sinir fonksiyonlarının devamlılığı için ayrıca önemlidir.

Dondurma boğaz ağrısına neden olur mu?

Dondurma yemekle boğaz enfeksiyonları arasında direkt bir ilişki olduğuna dair bilimsel çalışmalar yoktur. Soğuk bir gıdanın tüketiminden sonra ağız içinde meydana gelen sıcaklık azalması nedeniyle, boğazda bulunabilecek bakteriler vücudun direncinde azalmaya neden olabilirler. Yani dondurma yemek doğrudan üst solunum yolu enfeksiyonuna neden olmaz. Sıcak günlerin hararetini alan dondurmaya beslenmenizde yer vererek güneşli günlerin keyfini çıkarabilirsiniz. Son olarak üstüne 1 bardak oda ısısında su içerek de boğazımızı ılıtırsak keyif faslını tamamlamış oluruz.

Miktarına dikkat edin

Paketli satılan dondurmalar krema, koruyucu maddeler ve katkı maddeleri içerebilir. Bu nedenle güvendiğiniz bir dondurmacıdan taze sütten yapılan dondurmaları tercih etmeniz daha sağlıklı bir seçim olur. Sağlıklı beslenirken; dondurma sağlıklı bir tatlıdır. Dondurma, vitaminler ve mineraller açısından zengin bir besin, tatlı isteğinizi karşılamak için tüketebileceğiniz hafif bir tatlıdır. Şerbetli ve yağlı tatlılara nazaran kalorisi düşük, besin değeri yüksektir. Diyet yaparken ve kilo kontrolünde şeker içeriği nedeniyle miktarına dikkat etmek gerekmektedir. Günde 2 top dondurma sağlıklı beslenme çatımızı sarsmaz. Enerji içeriği yüksek soslu ve kremalı olan dondurmalar kilo kontrolünde tehlikeli olabilir. Taze sütten yapılmış hafif dondurmaları deneyin.

Pastörize sütle yapılmalı

Peki her dondurma hijyen ve sağlık açısından güvenli mi?

Sağlıksız koşullarda bozuk sütlerden hazırlanan dondurmalarda solunum ve sindirim sistemi rahatsızlıklarına neden olan Salmonella ve Brucella bakterilerinin üreme riski yüksek olduğundan pastörize sütle hazırlanmış güvenilir markaların dondurmaları tercih etmeliyiz.