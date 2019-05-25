Yazı müjdeleyen meyveler

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Her gün en az 2 avucumuz kadar taze mevsim meyvesi yiyelim. Çilek: Besin değeri yüksek, özellikle C vitamininden zengin, düşük kalorili bir meyvedir. 100 gramı 37 kaloridir, kilo kontrolünde avantaj sağlar. Bağışıklık sistemimizi güçlendirir. Vücutta zararlı etkileri olan toksinlerin yok edilmesinde, fitokimyasal ve antioksidan içeriğiyle destek olur. Potasyumdan zengin olması nedeniyle yaz aylarında vücudumuzun sıvı ve mineral dengesinde önemlidir.

15 adet dut, 1 porsiyon

Dut: Beyaz ve kara olarak iki çeşidi olan dutun, renklere göre sağladığı faydalarda değişir. Dut, düşük enerjili iyi bir karbonhidrat ve vitamin kaynağıdır. Özellikle B ve C vitaminlerinden zengindir. Karadut beyazına nazaran daha fazla sağlığa yararlı biyoaktif madde içerir. Dut, sindirim sistemi açısından oldukça yararlı bir yaz meyvesidir. Dut suyunun mide yanması problemlerine ve diğer sindirim sistemi sorunlarına iyi geldiği bilinmektedir. 15 tanesi bir porsiyon kabul edilen dut, yaz boyunca sofralarımızda sıkça yer alabilir.

Erik: Sofralarımızı bahar aylarında yeşil rengiyle süsleyen erik, yaz aylarında da kırmızı-mor rengiyle sofralarımıza kurulur. Ekşi ve mayhoş tadıyla içimizi serinletir. Erik, düşük glisemik indeksiyle kan şekerimizi dengeli yükseltir. Özellikle potasyumdan zengindir. Bu sayede, yaz sıcaklarında terle kaybettiğimiz potasyumu geri alınmasında yararlıdır. Eriğin barsak çalışmasını düzenleyici etkisi vardır. Barsak aktivitesini artırarak, kabızlığı önler. Bunların dışında beta-karoten açısından da zengin sayılır. Antioksidan etkisi ile kansere yakalanma riskini azaltır. Eriğin rengi koyulaştıkça, yararları artar. Çünkü kırmızı-mor erikte pigmentler daha fazladır ve bu da daha yüksek antioksidan aktivitesi anlamına gelir. Buzdolabında kuru olarak 1 haftaya kadar saklayabilirsiniz. 1 porsiyon meyve yerine; 12 adet yeşil erik veya 6 adet kırmızı erik tüketebilirsiniz.

Kanser riskini azaltır

Kiraz: 100 gramı, 70 kalori içerir. Birçok vitamin ve minerali içinde bulundurur. Fakat en önemli olan lif içeriğidir. Yoğun lif içeriği nedeniyle barsak düzenleyici özelliğe sahip kiraz aynı zamanda potasyum içeriğiyle ter ile kaybedilen potasyumun vücuda geri alınmasında önemlidir. İçerisinde sağlık açısından birçok yararı olan pigmentler de yer alır. Aynı zamanda serbest radikallerin vereceği zararı önleyerek kanser riskini azaltır. Kirazın yoğun kırmızı rengi içerisinde yer alan antosiyanidin pigmentlerinden ileri gelir. Antosiyanidinler, vücutta hücrelerin iltahaplanmasını engeller ve aynı zamanda ağrı kesici etki gösterir. Buzdolabında saklamadan önce yıkamayın, saplarını koparmayın. Kuru halde 1 hafta buzdolabında saklayabilirsiniz.

KABIZLIĞI ENGELLER

Böğürtlenin bir porsiyonu 20 orta boydur ve yaklaşık 50-60 kalori içerir. Böğürtlen, başta karaciğer, yemek borusu, kalın barsak ve deri kanserlerine karşı koruyucu etki gösterir. Kalp sağlığını koruyucu etkileri olan böğürtlen aynı zamanda vücutta iltihaplanmayı azaltır. İçerdiği posa sayesinde barsak hareketlerini hızlandırarak kabızlığı engeller.