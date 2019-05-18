Yazdan önce bölgesel yağlarınız ile vedalaşın

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Günlük hayatta her zaman düşündüğümüzden daha fazla şeker tüketiriz. Aromalı kahveler, soğuk çaylar dondurulmuş yoğurt ve birçok hazır gıda yoğun miktarda şeker içermektedir. Yapılan araştırmalar yüksek şeker tüketiminin aşırı karın yağlanmasıyla doğru orantılı olduğunu göstermiştir. Trans yağlar bilinen en sağlıksız yağlardır ama maalesef ki paketlenmiş gıdaların neredeyse tümünde mevcut olan bu yağlar doymamış yağları stabil hale getirmek için hidrojen eklenerek üretilmiştir. Karın bölgesindeki yağlanma ve trans yağ tüketimi arasındaki ilişkiyi inceleyen bir takım çalışmalar vardır. Hareketsiz yaşam tarzı sağlığımızın bozulmasındaki en büyük etkenlerden birisidir. Son yıllarda gelişen teknolojiyle insanlar genellikle daha az hareketli hale geldi. Menopozda görülen hormonal değişiklikler, basen ve uyluk iç kısmında ve karın bölgesinde yağ depolanmasıyla sonuçlanır. Yapılan incelemeler sonucunda kadınların erkeklere oranla daha fazla yağlanma oranına sahip olduğu gösterilmiştir. Kortizol metabolizma için önemli bir hormondur, böbreküstü bezleri tarafından üretilir ve ‘Stres hormonu’ olarak da bilinir. Çünkü vücudun strese direnmesine yardımcı olur. Aşırı miktarda üretildiğinde, özellikle karın bölgesinde kilo alımına neden olabilir.

Bölgesel yağlardan kurtulmanın yolları?

Veremedeğiniz bölgesel yağlarınızdan kurtulmak için mutlaka uzman bir doktor tarafından değerlendirilmeniz gerekmektedir bu değerlendirmenin sonrasında gevşeme ve sarkmayla birlikte olan yağlanmalarda özellikle ısı da veren radyo frekans enerji,ultrasound, Diode Lazer gibi sistemler elimizi güçlendirmiştir. Sıcak lazer lipoliz diye de bilinen yöntemle hem selülitler ve gevşeklik hem de bölgesel yağlar kalıcı olarak vücuttan uzaklaştırılabilmektedir.

Sıcak lazer lipoliz ameliyatsız 25 dakikalık tek bir seansla yağ eritme yöntemidir. Bu yöntemlerden hemen sonra kişi günlük yaşantısına devam eder. İdeal kilosuna inmiş ancak bölgesel yağlardan kurtulamamış,cerrahi istemeyen her hastaya uygulanabilen bu enerji bir zayıflama sistemi olmayıp bölgesel incelme ve sıkılaşma yani vücut şekillendirme yöntemidir. Klinik çalışmalar tek seansta uygulama yapılan bölgede 3-4 cm incelmenin olduğunu gösterse de sonuçlar hastadan hastaya kişisel farklılıklar göstermektedir.