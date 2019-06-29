Yaz sıcakları için detoks doping

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Aşırı sıcak ve yüksek nem metabolizmamızı direk etkiler. Sıcak ve nem bastırdıkça direncimiz düşer, hastalanmak kolay, fazla kilolarımızdan kurtulmak, kilo vermek zor olur. Yüksek sıcak ve aşırı nemli havalarda direncimizi artıran, gücümüze güç katan detoks + doping etkili yiyeceği en az 1 ay boyunca düzenli tüketin. Yaz boyunca hastalanmayın ve kilo vermeniz kolay olsun. Her sabah kahvaltıdan sonra 1 avuç mevsim meyvesi yiyin, yüksek antioksidanla birlikte tatlı ihtiyacınızı da karşılamış olursunuz.

Sabah kahvaltıya başlamadan önce ılık su içine 1 ceviz büyüklüğünde taze zencefil rendeleyip için.

ZENCEFİL BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİR

Bağışıklık sisteminizi güçlendirsin, lenf sisteminizin temizlenmesine etki ederek, vücudunuzdan toksinlerin atılmasına ve ödem seviyenizin azalmasına yardımcı olsun. Dünya çapında en yaygın kullanılan çeşnilerden biri olan zencefil, bağışıklık sistemini güçlendirici etkilere sahip. 2011 yılında Nijerya’da zencefilin bağışıklık güçlendirici etkisi üzerine bir çalışma yapılmış ve en yaygın olan bakterilere karşı zencefilin antibiyotikler kadar etkili olduğu bulunmuştur.

Sabah, öğlen ve akşam yemeklerinde; taze sebze ve/veya meyve mutlaka olsun. Canlı aktif enzim ve vitaminleri yeterli ölçüde almış olun. C vitamini bağışıklık sistemimiz için önemli bir vitamindir. Çiğ sebzelerde bulunan aktif enzimler; zararlı mikroorganizmalara karşı savaşır, metabolizmamızın hızlı ve düzenli çalışmasına katkıda bulunur. Her gün 1 adet taze limon sıkılmış doğal maden suyu için. Limon ilaveli maden suyu hem vücudumuzu temizleyerek savunma mekanizmamızı güçlendirsin, hem de öğlen veya akşam yemeğinde sindirimimizi kolaylaştırsın. Maden suyu; demir, kalsiyum, magnezyum gibi esansiyel mineralleri içerir ve vücudumuzun elektrolit dengesine katkı sağlar. Metabolik atıkların parçalanmasına ve toksinlerin vücuttan uzaklaştırılmasına yardımcı olur.

FINDIK E VİTAMİNİ KAYNAĞIDIR

Siyah kuru üzüm antioksidan özelliği yüksek, sağlıklı enerji kaynağıdır. İçeriğinde bulunan antioksidan özellikli resveratrol vücudumuzda doku onarımına yardımcı olur. Resveratrolün kalp damar sağlığına olan olumlu etkileri üzerinde pek çok çalışma yapılmış ve olumlu sonuçlar görülmüştür. Siyah kuru üzüm aynı zamanda demir, potasyum, magnezyum içeriğiyle bağışıklık sistemimizi de destekler. Fındık aynı zamanda potasyum, kalsiyum, magnezyum ve E vitamini kaynağıdır. İçeriğinde bulunan zengin yağ asitleri düzenli kan akışı sağlayarak bağışıklık sistemini destekler. Akşam yemekten sonra, gece yatmaya yakın son öğün olarak; 1 su bardağı kadar kefir için. Süt gurubu yiyeceklere dahil olan kefir güçlü bir besindir. Aynı zamanda vücudumuzun doğal detoksifikasyon sistemini kuvvetlendirip toksinlerin atılmasına yardımcı olur.

Yulaf hastalıktan korur hızlı iyileşme sağlar

Yulafın en önemli özelliği; içeriğinde bulunan beta glukan maddesinin bağışık sisteminde önemli görevleri vardır. Bu sayede hastalıklardan korunmamızı ve hızlı iyileşmemizi destekler. Her gün yiyeceğimiz 3 yemek kaşığı yulaf ezmesi sadece bağışıklık sistemimizi güçlendirmekle kalmaz, kan şekerimizi ve kolesterol seviyelerimizi de dengeler, kolay kilo vermenizi sağlar. Ayrıca kolay kilo almanızı engeller.