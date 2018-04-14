Yaz gelmeden Şile'yi keşfedin

İstanbul’a 70 km uzaklıktaki Şile, İstanbul’un en eski buluntu yerleri arasındadır. Şile mağaraları ile Roma baskısından kaçan Hıristiyanlara sığınak görevi yapmıştır. Şile, MÖ 7. yüzyılda Bitinler’in kurduğu bir yerleşim yeri. Şimdiye kadar Şile, Hitit, Roma, Bizans ve Osmanlıların idaresinde kalmıştır. Bölgede bu devirlere ait birçok tarihi eser bulunmaktadır. İstanbul’un Karadeniz kıyısındaki bir ilçesi olan Şile, özellikle deniz mevsiminde İstanbulluların hafta sonu tatillerini geçirdiği bir bölge. Şile’nin sahili ve plajları İstanbulluların her hafta uğrak yerlerindendir. Bu mevsimde Şile’yi cazip kılan çevresidir. Özellikle bölgede bulunan köyler, yeşil dokuya ihtiyaç duyan ziyaretçiler tarafından sıkça ziyaret edilir, konaklanır. Deniz mevsiminde oldukça kalabalık olan Şile’de şimdi dinlenme ve doğa aktiviteleri zamanıdır. Bu mevsim, uzun yürüyüşler, çevre köylere geziler, denize nazır kahvaltı veya akşam yemeği ve köy kahvelerinde bol köpüklü türk kahvesi için tam zamanıdır. Şile bölgesinde gezilecek yerler arasında Şile Feneri baş sırada yer alır. Türkiye’nin en geniş gövdeli feneridir. Osmanlı zamanında 1859’da 60 m yükseklikteki kayaların üzerine yapılmıştır. Fenerin içi de gezilebilir.



Şile’ye 10 km uzaklıktaki Ağlayan Kaya da görülmeye değer. Şile’ye 2 km uzaklıktaki Kumbaba Tepesi ve Gebze sınırındaki Değirmen çayırı Şelalesi ve her yerde bulunan kara ve deniz mağaraları da mutlaka görülmeli. Cenevizlilerin yaptığı Şile Kalesi de ziyaret edilmesi gerekenler listesine eklenmesi gerekir. Kamandere Köyü’ndeki Saklı Göl, piknik için ideal bir yer, burada kahvaltı yapma tercihi de iyi bir fikir olabilir. Bunların dışında, Tarihi Şile Evleri ile Hanımsuyu Çeşmesi, Osmanlı Hamamı ve Heciz Kaleleri görülmeye değer eserlerden.

ŞİLE'DE NE YENİR?

Şile’de yemek tercihlerinin en başında balık çeşitleri ve salatalar bulunur. Şile’de bir çok yerde alabalık tesisleri bulunuyor. Buralardan taze lezzetli balık yenebilir. Salatalar ve mezeler de bölgede yetişen bitkilerden, otlardan yapıldığı için lezzetli salatalar sofralara lezzet getiriyor. Bunların dışında bölgede çok miktarda geleneksel tatlar bulunuyor. Kebap ve aperitif yiyecek çeşitlerini birçok yerde bulabilirsiniz. Bölgedeki hijyen konusu da özellikle ele alınması gerekiyor. Sıkı denetimle buralardaki işyerlerinin kontrol edilmesi gerekmekte. Mındıllı Çorba, erikli çorba, su mancarı salatası, mantarlı börek, üzerli sarma, maydanozlu palamut köftesi ve boncuk helvası gibi farklı yöresel tatları da deneyebilirsiniz.

Buranın en önemli ürünü hiç şüphesiz Şilebezi, şilebezi elbiseler, etekler, gömlekler, masa örtüleri, banyo ürünleri ve daha birçok şey bu bezden imal edilebiliyor. Bu ürünleri Şile merkez çarşıda bulabilirsiniz, kendinize veya hediye olarak şilebezinden ürünler alabilirsiniz.

İstanbul’un şirin ilçesi Şile, son zamanlarda kendini oldukça geliştiren bir yerleşim yeri olarak dikkat çekiyor. Yerli ve yabancı turistler dinlenme ve doğa aktiviteleri için bugünlerde Şile’yi tercih ediyor. Bunun dışında pek çok tarihi ve doğal güzelliği de ziyaret ederek güzel ve huzurlu birkaç gün geçiriyorlar.