Yaylar için emeklerinin karşılığını alma zamanı
OLGU ILGIN
olguilgin@gmail.com
Bu hafta gezegenler, sizin için neler söylüyor? Hangi burç aşkta aradığını buluyor, hangi burç kazancına kazanç katıyor? İşte haftalık burç raporunuz...
Koç Burcu (21 Mart-19 Nisan)
Yeni işe girebilir ya da iş arkadaşlarınızla birlikte başarılı ekip çalışmaları yapabilirsiniz. Yediğinize içtiğinize dikkat edin son kullanma tarihi geçmiş bir besin midenizi bozabilir. Yeteneklerinizi ortaya çıkacak.
Boğa Burcu (20 Nisan-20 Mayıs)
Çocuklar ya da varsa sevgiliniz bu ara önceliğiniz olabilir. Yalnızsanız katıldığınız bir yardım çalışmasında tanışacağınız biriyle yakınlaşabilirsiniz. Enerjiniz yeteneklerinizi ortaya çıkaracak.
İkizler Burcu (21 Mayıs-21 Haziran)
Evde hijyen ve temizlik konularına bu ara takıntı yapabilirsiniz. Gereğinden fazla titizlik sizi yorabilir. Evinizi sadeleştirmek için kolları sıvayabilirsiniz. İletişim kurarken egonuzu öne çıkartmamaya dikkat edin.
Yengeç Burcu (22 Haziran-22 Temmuz)
Parasal konularda yapacağınız gurur size zarar getirebilir. Ancak kafanız bu ara sadece bu konuda gibi. İşinizde yazmak ve interneti yoğun kullanmak size kazanç sağlayacaktır.
Aslan Burcu (23 Temmuz- 22 Ağustos)
Parasal konularda iyi bir döneme girerken daha çok çalışmanız da gerekecektir. Emeklerinizin karşılığını fazlasıyla alacaksınız. Beslenme konusunda doğal kaynaklara yönelebilirsiniz.
Başak Burcu (23 Ağustos-22 Eylül)
Kendinize en çok dikkat ettiğiniz bir dönemdesiniz. Kendinizi tam anlatamıyor olabilirsiniz. Size saklı kalan düşünceleri istediğiniz gibi dışarıya çıkartamıyor gibisiniz. Dedikoduya dikkat.
Terazi Burcu (23 Eylül-22 Ekim)
Sadece aşk değil, her konuda mükemmeli yaratma arzunuz sizi hem mutsuz hem de saplantılı yapabilir. Bu dönem her türlü negatif etkiden de korunduğunuzu bilin. Şifa enerjiniz yüksek çalışıyor.
Akrep Burcu (23 Ekim-21 Kasım)
Hedefleriniz için emek vermeniz gerektiğinin farkına varacaksınız. Ancak bilmelisiniz ki, yorulduğunuz her an çevrenizdeki bir kişi size destek olacaktır.
Yay Burcu (22 Kasım-21 Aralık)
Meslek ve kariyer yaşamınızda şimdi emekleriniz için çalışma zamanı. Bilin ki kısa bir süre sonra bunların karşılığını alabileceksiniz. Terfi alabilirsiniz. Uzak yol seyahatleri artabilir.
Oğlak Burcu (22 Aralık-19 Ocak)
Ortaklaşa gelirlerinizle ilgili biraz bencil ve kendinizi düşünen yaklaşımınız karşı tarafı rahatsız edebilir ya da sizi anlamayabilir. Eğitim almak bunu mesleğine yansıtmak gibi etkiler altındasınız.
Kova Burcu (20 Ocak-18 Şubat)
Partnerinizin her lafı bu ara sizi rahatsız ediyor olabilir. Ne kadar bencil dediğinizi duyar gibiyim. Ancak sizin de bırakmamak için ayak direttiğiniz konular var. Tutumlu olmanız gereken bir dönemdesiniz.
Balık Burcu (19 Şubat-20 Mart)
Yalnız mısınız ? Hayatınıza sizin her şeyinizle ilgilenecek, tüm işi siz olacak bir partner gelebilir. Bir kusuru var o da mükemmeliyetçi tavrı. Evlilik konusunda eleştiri alabilirsiniz.