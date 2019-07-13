Yaylar için emeklerinin karşılığını alma zamanı

Oğlak Burcu (22 Aralık-19 Ocak)

Ortaklaşa gelirlerinizle ilgili biraz bencil ve kendinizi düşünen yaklaşımınız karşı tarafı rahatsız edebilir ya da sizi anlamayabilir. Eğitim almak bunu mesleğine yansıtmak gibi etkiler altındasınız.

Kova Burcu (20 Ocak-18 Şubat)

Partnerinizin her lafı bu ara sizi rahatsız ediyor olabilir. Ne kadar bencil dediğinizi duyar gibiyim. Ancak sizin de bırakmamak için ayak direttiğiniz konular var. Tutumlu olmanız gereken bir dönemdesiniz.