Yaylar için artık konuşma zamanı

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Bu hafta gezegenler, sizin için neler söylüyor? Hangi burç aşkta aradığını buluyor, hangi burç kazancına kazanç katıyor? İşte haftalık burç raporunuz...

Koç Burcu (21 Mart-19 Nisan)

İçsel enerji ve motivasyonunuz yüksek ancak bunu dışarıya çıkartmakta zorlanıyor olabilirsiniz. Sanki olayları siz değil de başkaları kontrol ediyor gibi hissedebilirsiniz. Mesleki ya da kişisel eğitimler için doğru bir zaman.

Boğa Burcu (20 Nisan-20 Mayıs)

İlişkiler arenasında hareketli günler olmaya devam ederken ilginç tanışmalar ya da bir araya gelme durumları da oluşabilir. Ortaklı iş yapıyorsanız kazançları artırmak en büyük hedefiniz. Kredi müracaatı yapabilirsiniz.

İkizler Burcu (21Mayıs-21 Haziran)

Yeni insanlarla tanışmaya devam ederken odağınız da bu insanlarla kuracağınız iletişim şekline kayabilir. Yurtdışıyla bağlantılı konularınız için onlarla diyaloğu kaybetmemelisiniz. İş-birlikçi çalışmalar gündeme gelebilir.

Yengeç Burcu (22 Haziran-22 Temmuz)

Yurtdışı seyahatleriniz yazışmalarınız artarken bu alanlarda yapacağınız planlar da gündeminizde. İşlerinizi yurtdışına açma çabasında olabilirsiniz. Günlük rutininiz ve ikili görüşmeleriniz bu ara artabilir.

Aslan Burcu (23 Temmuz- 22 Ağustos)

Yabancı dil eğitimi desteği alabilirsiniz. Aşk yaşamınız hareketli. Yapacağınız bir seyahatte tanışacağınız kişiyle yoğun iletişim içinde bulunabilir ve yakınlaşabilirsiniz. Bazılarınız için aşk şehirler arası başlayacak gibi.

Başak Burcu (23 Ağustos-22 Eylül)

Evlilik ya da ilişkilerinizde karşınızdaki kişilerin bu ara pasif agresif tutumlarından rahatsız olabilirsiniz. Evden çalışıyorsanız yaptığınız işle ilgili farklı yerlere seyahat edebilir oralarda eğitim seminer verebilirsiniz.

Terazi Burcu (23 Eylül-22 Ekim)

Para para para. Tüm enerji ve dikkatiniz bu alanda. Ev alımı satımı yatırım gibi alanlar faal olabilir. Ancak ev satımı için uygun bir zaman değil. Ancak bir şeyleri alarak yatırım yapabilirsiniz. Kısa seyahatler gündeminizde.

Terazi Burcu (23 Eylül-22 Ekim)

Para para para. Tüm enerji ve dikkatiniz bu alanda. Ev alımı satımı yatırım gibi alanlar faal olabilir. Ancak ev satımı için uygun bir zaman değil. Ancak bir şeyleri alarak yatırım yapabilirsiniz. Kısa seyahatler gündeminizde.

Yay Burcu (22 Kasım-21 Aralık)

Kendinizi ifade etmek için çok güzel bir zaman. Ne söylemek istiyorsanız neyi anlatmak istiyorsanız yapın. Bazılarınız için seyahat ve yer değişikliği zamanı gelmiş gibi. Gizli ya da platonik aşk dalgasına dikkat. Bu ara bu konular etrafınızda dolanabilir.

Oğlak Burcu (22 Aralık-19 Ocak)

Bilinçaltınızda uyanan farklı düşünceler sizi yeni planlar yapmaya teşvik edecek nitelikte. Daha iyimser bir bakış açısını benimsemek istiyorsunuz. Bazılarınız yeni eğitimler için planlar yapabilir hatta alabilir. Mesaj içeren rüyalar görebilirsiniz.

Kova Burcu (20 Ocak-18 Şubat)

Arkadaşlarınızla planlayacağınız yurtdışı turları olabilir. Bunlardan bazıları kültür, bazıları eğlence amaçlı olabilir. Grup çalışmalarınızı daha geniş kitlelere ulaştırma isteğiniz bu alanda sizi farklı düşünceler içine itebilir.

Balık Burcu (19 Şubat-20 Mart)

Hareketli günlerden geçiyorsunuz. Yaptıklarınızdan memnun olmayabilirsiniz. Öyle bir dönem ki bazılarınız hayallerine kavuşabilir. Dikkatli adım atmak önemli. Kariyer yaşamınızla ilgili yenilenme sürecindesiniz.