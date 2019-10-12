Yarınki Dolunay'a dikkat!

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KOÇ: Burcunuzun yöneticisi Mars, bu aya damgasını vuracak. İlişki, evlilik, ortaklık, birliktelik konuları epey zamanınızı alabilir. Venüs ise ilişkilere bir miktar gizem katabilir. Dolunay yarın burcunuzda olacak, kendinizle ilgili bir karar alabilirsiniz. 23’ünden itibaren daha hırslı ve mücadeleci olabilirsiniz.

BOĞA: İş hayatınızdaki karışık ilişkiler, özel yaşamınız bu ay oldukça hareketli. Sağlığınıza daha çok dikkat etmelisiniz. Venüs 9 Ekim’den itibaren yeni bir ilişkiye ya da ilişkinizde daha iyi bir döneme göz kırpmanızı sağlayabilir. Yarınki dolunay sağlığınıza ilişkin bir karar vermenize yol açabilir. 23 Ekim’den itibaren ilişkilere daha da odaklısınız.

TERAPİLERE AÇIK OLUN

İKİZLER: Bu ay her yönden sizin için çok keyifli geçebilir. Mars aşkta ve sevdiklerinizle ilgili konularda sorunlar çıkarsa da keyfinizi bozmayın. Dolunay iş ve gündelik yaşamınız ve sağlığınıza ışık tutuyor. Şifa, terapi kararı alabilirsiniz.

YENGEÇ: Ekim ayı Mars transitiyle önemli bir start alıyor. 4 Ekim’den itibaren artık ev ve aile konularından uzaklaşabilirsiniz, kabuğunuzdan dışarı çıkabilirsiniz zira Mars size evde pek de rahat huzur vermeyebilir. Aşk ve tutkularınız öne çıkabilir, yepyeni bir aşk doğabilir. Dolunay hedef ve planlarınızla, iş hayatınız ve kariyerinizle ilgili kararlara işaret ediyor.

SEYAHATLER GÜNDEMDE

ASLAN: Sizi en çok uğraştıracak olan konu yakın çevre, komşu, kardeş ilişkileri ve iletişim olabilir. Dolunay uzaklar, yurtdışı ve yabancılarla ilgili konularda farkındalığınızı yüksek kılabilir, bir seyahat kararı gündeme gelebilir.

BAŞAK: Ekim ayında Mars transiti ilişkiler açısından belirleyici olabilir. Bu dönem ayrıca harcamalar açısından da yüklü bir dönem olabilir. Dolunay ortak maddi konularda, ortak paylaşım ve işler açısından farkındalık getirebilir.

TERAZİ: Spora, fiziksel aktiviteye başlamanız açısından Ekim ayı müthiş bir ay olabilir. Venüs sizi işkolik kılabilir, para ve kazanç da getirebilir. Dolunay maddi konularda bazı farkındalık ve kararları beraberinde getirebilir.

AKREP: Bir buçuk ay sonra Mars burcunuza ilerlediğinde kendinizi ruhen toparlamış ve gereken tüm teçhizatı donanmış olarak bulabilirsiniz. 23’ünden itibaren Güneş de burcunuzda pırıl pırıl parlarken artık sizin zamanınız başlayacak.

YAY: Sosyal bir ay sizi bekliyor. Platonik aşklar zamanı olabilir sizin için. 23’ünde Güneş’in burç değiştirmesiyle ruhsal bir hazırlık sürecini başlatabilirsiniz. Dolunay aşk, tutku ve heyecanlar alanında farkındalıklara işaret ediyor. Size âşık olan birini fark edebilirsiniz.

OĞLAK: Hedeflerinizi, planlarınızı gerçekleştirmek için tüm enerjinizi ortaya koyabilirsiniz. Yeni bir aşk gündeme gelebilir. 13 Ekim’deki dolunay ailenizle ilgili bir konuyu su yüzüne çıkarabilir. 23 Ekim’den itibaren ise umutlarınıza sahip çıkma zamanı, en yenilikçi, en sıradışı yönlerinizi ortaya koyabilirsiniz.

KOVA: Ekim ayının gündeminde ilişkiler var bol ve yoğun miktarda. Sıra dışı ve yenilikçi yönleriniz yabancı aşkları gündeme getirebilir. BALIK: Maddi konularda tedbirli davranmanız gerekebilir. 23 Ekim’den itibaren iş ve para konularına daha da odaklı olabilirsiniz. 13 Ekim’de gerçekleşen dolunay maddi ve parasal bir farkındalığı beraberinde getirebilir, işinizle ilgili bir karar durumu ortaya çıkabilir.