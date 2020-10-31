Yarını kodlayanlar 1 yılda 6,6 milyon TL'lik sosyal değer yarattı... Bu çocuklar yarını 'kodluyor'

Toplumsal değişim ve gelişimin öncüsü olma hedefiyle faaliyet gösteren Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği’nin birlikte hayata geçirdiği “Yarını Kodlayanlar” projesinde yeni dönem başladı. “Herkes bağlantıda” anlayışıyla çocuklara dijital dünyanın lisanı kodlamayı öğreterek onları geleceğe hazırlayan “Yarını Kodlayanlar” projesiyle tüketen değil üreten bir neslin yetişmesine katkı sağlıyor. Projenin sosyal etkisini ölçmek üzere hazırlanan rapora göre, “Yarını Kodlayanlar” eğitimleriyle son 1 yılda 6,6 milyon TL’lik sosyal değer elde edildi. Böylece, proje için yapılan her 1 TL’lik yatırım 4,4 TL’lik sosyal getiri sağladı. Ağustos 2016’dan bu yana Türkiye genelinde 100 bini aşkın çocuğa ulaşan “Yarını Kodlayanlar” projesiyle önümüzdeki bir yılda 70 bin çocuğa daha kodlama eğitimi verilmesi hedefleniyor.

AMACIMIZ, TÜKETEN DEĞİL, ÜRETEN BİR NESİL YETİŞTİRMEK

Salgınla birlikte birbirimizle bağlantıda olmanın öneminin daha iyi anlaşıldığını hatırlatan Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, şunları söyledi: “Çocuklar da bağlantıda olmalı diyerek dört yıldır onlara dijital dünyanın lisanı kodlamayı öğretiyoruz. Amacımız, tüketen değil, üreten bir nesil yetişmesine katkı sağlamak. Bugüne kadar 81 ilde 100 bini aşkın çocuğa kodlama öğrettik. Önümüzdeki yıl 70 bin çocuğa daha kodlama eğitimi vermeyi hedefliyoruz. Türkiye Vodafone Vakfı çatısı altında çocuklarımızı dijital geleceğe hazırlamaya devam edeceğiz.” Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır ise şöyle konuştu: “Habitat Derneği olarak, teknolojinin yalnızca kullanıcısı değil, üreticisi de olan nesiller yetiştirmek için büyük bir çaba sarf ediyoruz. Projemizin en büyük etkisinin çocuklarımızın geleceğe yönelik motivasyonlarındaki yüzde 26’lık artış olduğunu düşünüyoruz. Bu veri, projenin etkisinin sadece kodlama eğitiminden ibaret kalmadığını, Kendin Yap kültürünün 4 temel değerini çocuklarımıza doğru bir şekilde aktardığımızı da ortaya koyması bakımından önemli. Bu etkinin sürdürülebilir olması için çalışmalarımıza devam edeceğiz.”

PANDEMİ EĞİTİME ENGEL OLMADI

“Yarını Kodlayanlar” projesi için hazırlanan 2019-2020 Sosyal Etki Raporu’na göre, proje kapsamında verilen eğitimin çocukların büyük bir çoğunluğu için okul dışında kodlama üzerine katıldıkları tek eğitim olduğu ve tüm çocukların eğlenceli bir öğrenme deneyimi yaşadıkları görülüyor. “Yarını Kodlayanlar” eğitimleri çocukların kodlama yetkinliklerini geliştirmenin yanı sıra farkındalıklarının artmasına, herhangi bir şeyi yapabileceklerine dair algılarının değişmesine ve yardım odaklı ilişkiler geliştirmelerine yardımcı oluyor. Pandemi sebebiyle online formatta gerçekleştirilen eğitimler ise evde kaldıkları bu süreçte çocuklara sosyalleşme fırsatı sağlarken, online eğitimle ilgili ek yetkinlikler kazanmalarına da vesile oldu. Rapora göre, çocukların gözünden kendilerindeki en büyük değişim 21. yüzyıl yetkinliklerinde artış olurken, veli ve gönüllülerin gözünden çocuklardaki en yüksek değişim ise motivasyon artışı oldu. Yarını Kodlayanlar kapsamında düzenlenen yüz yüze eğitimlere katılan çocukların geleceğe yönelik motivasyonunun yüzde 28,3, online eğitime katılan çocuklarınkinin ise yüzde 25 oranında arttığı görüldü.

BİN SURİYELİ ÇOCUK DA KODLAMA EĞİTİMİ ALDI



Proje, Türkiye’nin dört bir yanında yaşları 7-14 arasında değişen çocuklara kodlama eğitimi veriliyor. Projenin birinci yılında 6 ilde 35 eğitmenle yaklaşık 2 bin, ikinci yılında 30 ilde 135 eğitmenle 10 bini aşkın, üçüncü yılında 60 ilde 30 bini aşkın, dördüncü yılında ise 81 ilde 63 bini aşkın çocuğa ulaşıldı. Proje kapsamında düzenlenen 9 hackathon’a ise 1.000’i aşkın çocuk katıldı. Şanlıurfa, Kilis ve İstanbul’da yaklaşık 1.000 Suriyeli çocuğun da kodlama eğitimi aldığı projede, sosyoekonomik anlamda dezavantajlı bölgelerdeki çocuklara kodlama öğrenme fırsatı sunmak üzere Türkiye’yi dolaşan Yarını Kodlayanlar Eğitim Tırı ile 6 bin kilometrenin üzerinde yol kat edilerek 13 ilde 3 bini aşkın çocuğa ulaşıldı.