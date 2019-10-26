Yanlış bakım ürünleri mevcut saçlarınızdan eder

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Ülkemizde en çok görülen saç dökülme türü genetiktir. Bu problem erkeklerde yüzde 95 iken kadınlarda yüzde 60 oranında görülüyor. Genetik saç dökülmesine vücudumuzdaki DHT hormonu sebep oluyor. Genetik dışında dengesiz ve düzensiz beslenme, stres, demir eksikliği, saç düzleştiriciler hatta saçlarınız yoğunlaşsın diye kullandığınız bazı bakım ürünleri bile saçların dökülmesine yol açabilir. Bu ürünlerden piyasada çok sayıda bulunuyor. Hangi ürünün iyi hangisinin kötü olduğunu öğrenmek oldukça zaman alır. İşin doğrusu onaylanmamış saç bakım ürünlerinden uzak durmak. Üzerinde hiçbir bilimsel çalışma yapılmamış daha çok piyasa ürünü olan bitkisel ürünlere nazaran bilimsel olarak etkinliği kanıtlanmış toplam üç çeşit madde içeren ilaçlar var. Saçlarımız için bilimsel çalışmalarla etkinliği kanıtlanmış ilaçlar tercih etmeliyiz. Şimdi saçlarımıza hangi etken maddeler iyi gelir onlara bakalım.

HORMON DHT, SAÇ DÖKER

Özellikle 3 aktif maddeden oluşan (Biotinil Tripeptid, Oleanoic asit, Aipgenin) laboratuvarlarda yapılan testler sonucunda, saç dökülmesine karşın oldukça etkili olduğu tespit edilen maddeler. Apigenin; bilinen en etkili damar genişletici maddedir ve uygulandığı alandaki kan dolaşımını artırarak saç kökünün beslenmesini sağlar. Saç dökülmesine yol açan etken hormon DHT’nin artmasıdır. Biotinil Tripeptid ise DHT oluşumunu engelleyerek kökteki saç üreten hücrelere zarar veren DHT’nin miktarını azaltır. Oleanoic asit de saç kökü etrafında bir bariyer oluşturur. Bu bariyer saç kökünü DHT’nin vereceği hasardan korur. Saçlarınızın bakımı için ürün araştırırken tescilli olanların içeriğinde bu maddeleri ararsanız daha çok verim alabilirsiniz.

SAĞLIĞA ZARARI VAR MI?

Bu maddeleri içeren ürünlerin kullanımının herhangi bir hastalığa neden olduğu görülmedi. Saç derisinde çok nadiren alerji yapma riski vardır ancak bu çok düşük sıklıkta rastlanır bir durum. Bunun dışında hemen hemen herhangi bir yan etkisi bulunmuyor. Ancak tekrarlamakta fayda var. Bütün ürünlerde olduğu gibi alerji görüldüğünde hemen o ürünü kullanmayı kesip doktorunuza başvurmalısınız.

NE KADAR SÜRE KULLANILMALI?

Genetik saç dökülmesi tedavisinde süreklilik önemli. Uygulamaya mutlaka aralıksız devam etmemiz gerekiyor. Bunun nedeni ise saç dökülmesine sebep olan hormonun vücudumuzda sürekli bulunması. Saçlarımıza uygulayacağımız ürünleri ilk 3 ay günde iki defa, sonraki 3 ay günde bir defa kullanırsak daha çok fayda görürüz. Devam eden dönemde ise iki günde bir kullanmamız kâfi gelecek. Bu şekilde kullanım hasta uyumunu artırdığı gibi ekonomik de olmasıdır. Kullanımda sadece kafa derisinin ıslatılması yeterli olur.

UCUZ ÜRÜNDEN UZAK DURUN

Bu maddeleri içeren ilaçlar birçok saç bakım ürünlerinde bulunmaz. Bunun nedeni ise maliyetinin diğer saç bakım ürünlerine göre yüksek olması ve temini son derece zor olan bir ürün olmasından kaynaklanıyor. Kolay bulunmayan ürünler ya da ürün içerikleri, dolandırıcılar için her zaman yeni bir fırsat kapısı demektir. Bazı dolandırıcılar, müşterilerine ucuz ürünlerinin içeriğinde bu maddelerin olduğunu söyler. Eğer satıcının size önerdiği ürün piyasa değerinin çok altında fiyata ise o ürünü anında bırakın. Bu tip satıcılardan uzak durun. İçerdiği maddeler çok özel olan saç bakım ürünlerini mutlaka yetkili lisanslı firmalardan satın alın. Saçlarınıza içeriğinde ne olduğu belli olmayan sadece güzel kokan ya da rengi ve ambalajı ile sizi cezbeden ürünleri uygularsanız maalesef Dimyat’a pirince giderken evinizdeki bulgurdan da olup var olan saçlarınızı da kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalabilirsiniz.