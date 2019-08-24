Yandex'ten miniklere özel hediye

Bu anlara tanıklık eden çocuklar artık haritalara hiç de yabancı değiller. Yandex Türkiye ekibi, çocuklara harita, mesafe ve ölçek kavramlarını anlatmak ve nasıl kullanıldığını gösterebilmek için “İlk Haritam” adlı kitabı hazırladı. Bu kitapla çocuklar, haritalarla tanışıyor ve Kapadokya’yı keyifli bir hikaye eşliğinde keşfediyorlar. Resimlerle birlikte anlatımın renklendirildiği “İlk Haritam” kitabı 4-8 yaş arası çocukların ilgiyle okuyacağı keyifli bir yol ve harita hikayesinden oluşuyor. Kitabı, e-kitap ve pdf formatında www.ilkharitam.com’dan ücretsiz olarak indirelebiliyor.