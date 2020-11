Vizyondakiler / Zirvede ölüm-kalım mücadelesi

Sıfırın Altında: Dağdaki Mucize



Act of Valor (2012) ve Need for Speed (2014) filmlerinden sonra üçüncü uzun metrajıyla karşımıza çıkan Scott Waugh, doğada hayatta kalma mücadelesi temalı filmlere bir yenisini daha ekliyor. Başrolünde, Josh Hartnett’ın yer aldığı Sıfırın Altında: Dağdaki Mucize (6 Below: Miracle on the Mountain), Eric LeMarque’ın gerçek serüvenini aynı adı kitabından beyazperdeye uyarlıyor. Herkesten uzak bir yaşam süren bu eski olimpik sporcunun, bir kar fırtınası sonucu dağda yolunu kaybetmesi üzerine günler süren yaşam mücadelesini gözler önüne seren film, türün en iyileri arasında giremese de başrolündeki Hartnett’ın performansıyla keyifli bir seyirlik olmayı başarıyor. Meraklısına…

Karanlık Zihinler

Jennifer Yuh Nelson’ın, Alexandra Bracken’ın eserinden sinemaya uyarladığı bilim kurgu türündeki Karanlık Zihinler, ABD’de insanların önemli bir kesiminin ölümüne sebep olan veba salgınından özel güçler kazanarak sağ çıkan bir grup gencin hikâyesini ele alıyor.

Christopher Robin

Ewan McGregor’un başrolünde yer aldığı Christopher Robin, kendi ailesini kuran ve çok da memnun kalmadığı bir işte çalışan Christopher Robin’in çocukluğunda beraber oyunlar oynadığı Pooh ve arkadaşlarıyla yolunun yeniden kesişmesini eğlenceli bir serüvenle anlatıyor.

Eva

68. Berlin Film Festivali’nde Altın Ayı için yarışan ve başrolünde Isabelle Huppert’ın yer aldığı Eva, genç oyun yazarı Bertrand ile Eva arasındaki takıntılı ilişkiyi merkezine alıyor. Filmin yönetmen koltuğunda ise Benoît Jacquot oturuyor.

Şeytan Kapısı

Clay Staub’un yönetmenliğini üstlendiği Şeytan Kapısı (Devil’s Gate), ortadan kaybolan bir anne ve oğul için araştırmaya başlayan iki ajanının karşı karşıya kaldığı tuhaf olayları korku türünde hikayeleştiriyor.

Genç Titanlar Filmi

Aaron Horvath ve Peter Rida Michail’ın yönetmenliğini üstlendiği animasyon Genç Titanlar Filmi (Teen Titans Go! to the Movies), Hollywood’da dikiş tutturmak isteyen Genç Titanlar’ın dünyayı ele geçirmeye çalışan bir Süper-Kötü’ye karşı mücadelesini konu ediniyor.

Canavar Gibi Frankenstein

Deccal, Ammar ve Helak: Kayıp Köy gibi filmleriyle tanınan Özgür Bakar’ın yönetmen koltuğunda oturduğu komedi türündeki Canavar Gibi Frankenstein, mafya babasıyla ters düşen bir adamın atıldığı macerayı konu ediniyor. Filmin kadrosunda ise Şevket Çoruh ve Ayçin İnci gibi isimler yer alıyor.

Kelebekler

Sundance Film Festivali’nin Dünya Sineması bölümünde Jüri Büyük Ödülü’nü kazanan Kelebekler yeniden vizyonda! Tolga Karaçelik’in yazıp yönettiği Kelebekler, babalarının kendilerini çağırmasıyla otuz yıl sonra köylerinde bir araya gelen üç kardeşin absürtlüklerle dolu hikâyesini beyazperdeye taşıyor.