Vizyondakiler / Predator heyecanı kaldığı yerden devam ediyor!

Predator



John McTiernan yönetiminde ve Arnold Schwarzenegger başrolünde ilk kez 1987 yılında karşımıza çıkan Predator macerası, yıllar sonra kaldığı yerden devam ediyor. İlk filmde oyuncu olarak karşımıza çıkan Shane Black’in yönetmen koltuğunda oturduğu film, bir kez daha yeryüzüne düşen üstün avcıları engellemek ve insanlığı korumak adına mücadeleye girişen bir grup asker ve bilim insanının hikâyesini yine 80’ler tadında ele alıyor. Predator (The Predator), türün sevenleri için tatmin edici olmasa da, son yıllarda kullanımı artan 80’ler temasını eğlenceli bir biçimde kullanması sebebiyle sevilebilir. Tercih sizin…

Küçük Bir Rica

Paul Feig’ın yönettiği ve Anna Kendrick ile Blake Lively isimlerin kadrosunda yer aldığı Küçük Bir Rica (A Simple Favor), arkadaşının bir anda ortadan kaybolmasının arkasındaki sır perdesini aralamaya çalışan bir kadının bu arayışını merkezine alıyor.

Canavar

Michael Pearce’ın, prömiyerini Toronto Film Festivali’nde gerçekleştiren filmi Canavar (Beast), küçük bir adada yaşan genç bir kadının, bir yabancıya âşık olarak onun için herkesi karşısına alışını konu ediniyor.

Mile 22

Peter Berg ve Mark Wahlberg; Lone Survivor, Deepwater Horizon ve Patriot’s Day gibi gerçek olaylara dayalı projeler sonrasında, Mile 22 ile ilk kez bir kurgu için bir araya geliyor ve bir Amerikan istihbarat subayının, bir polis memurunu yasadışı yollarla yurtdışına kaçırmaya çalışmasını hikayeleştiriyor.

Gece Gelen

Daha önce kendisi de gerilim türünde bir film yöneten aktör Joel Edgerton’ın başrolünde yer aldığı Gece Gelen (It Comes at Night), dünya tehdit altındayken ailesini korumak isteyen bir babanın yaratmaya çalıştığı iradenin nasıl sarsıldığı üzerinden anlatıyor öyküsünü…

Sosyopat

Kevin Forrest yönetmenliğindeki Sosyopat, hafta sonu tatili için ormana kampa gitmeye karar veren bir çiftin tatillerinin, bir aile yüzünden nasıl kâbusa dönüştüğünü anlatıyor.

Western

Alman yönetmen Valeska Grisebach’ın üçüncü uzun metrajı Western, Bulgaristan kırsalında çalışmaya giden bir grup Alman işçinin, zaman içerisinde bölgedeki köylülerle aralarında yükselen gerilimi ele alıyor.

Misafir

Misafir, Suriye’deki savaşın ardından Avrupa’ya göç etmeye çalışan bir kadının hikâyesini konu ediniyor. Yönetmen koltuğunda Andaç Haznedaroğlu oturuyor.

Organik Aşk

Kamil Çetin’in yönetmenliğinde ki film, Ege köyüne yerleşmek isteyen Bülent’le ailesinin zorla evlendirmeye çalıştığı Esma’nın kesişen yolculuğunu ele alıyor. Başrollerini Gizem Karaca Ekmekçi ve Mustafa Mert Koç paylaşıyor.