Vizyondakiler / İlk geceye gidiyoruz!

İlk Arınma Gecesi



James DeMonaco’nun, 2013 yılında seyircisiyle buluşturduğu The Purge (Arınma Gecesi), bu kez Gerard McMurray yönetiminde karşımıza çıkıyor ve bizleri hikâyenin en başına, ilk arınma gecesine götürüyor. İlk Arınma Gecesi (The First Purge), Amerika’da, bir deney olarak başlayıp her yıl 12 saat kanunsuzluğun yükselişine dönüşen hareketin nasıl ortaya çıktığını ele alıyor. Serinin meraklıları mutlaka görmeli…

Mamma Mia! Yeniden Başlıyoruz

Dünyaca ünlü Mamma Mia! müzikali kaldığı yerden devam ediyor! ABBA’nın popüler şarkılarının yer aldığı bir müzikal olan Mamma Mia!’nın devam filmi Mamma Mia! Yeniden Başlıyoruz (Mamma Mia! Here We Go Again), ilk filmde Meryl Streep’in canlandırdığı Donna’nın geçmişiyle, şimdiki zamanda Sophie’nin hikâyesini paralel bir şekilde anlatıyor.

Pablo Escobar’ı Sevmek

Gazeteci Virginia Vallejo’nun “Loving Pablo, Hating Escobar” kitabından, Fernando León de Aranoa’nın sinemaya uyarladığı Pablo Escobar’ı Sevmek (Loving Pablo); gazetecinin Kolombiyalı uyuşturucu baronu Pablo Escobar’la olan romantik ilişkisini farklı bir açıdan anlatıyor.

Korkuluk

Stu Stone’un yönettiği Korkuluk (Scarecrows), bir göle doğru çıktıkları yolculuklarında bir mısır tarlasından geçmek durumunda kalan bir grup gencin başına gelen korku dolu olayları anlatıyor.

Sibirya

Keanu Reeves, bir iyi bir kötü şeklinde sıraladığı filmografisine devam ediyor. Sibirya (Siberia), Reeves sebebiyle pek çoğumuzun merakla beklediği bir film olmasına rağmen sıkıcı olmanın da ötesine geçen hikâyesiyle seyircisini epey zorluyor. Büyük hüsran…

Kısmet, Sevgilim: İlk Şarkı

François Bégaudeau’ın romanından yönetmen Abdellatif Kechiche’nin uyarladığı Kısmet, Sevgilim: İlk Şarkı (Mektoub, My Love: Canto Uno) Amin adında genç bir senaristin yaz tatili boyunca yaşadıklarını hikayeleştiriyor.

Kod Adı: Sosisli

Torsten Künstler’in yönetmen koltuğunda oturduğu Kod Adı: Sosisli (Hot Dog), Theo ve Luke adlı iki polis memurunun atıldığı zorlu macerayı beyazperdeye taşıyor.

Eski Köye Yeni Adet

Ferit Karahan ile Gülistan Acet’in yönetmenliğini üstlendiği komedi türündeki Eski Köye Yeni Adet, 90’ların başında gelişen bazı olayları konu ediniyor.

Fenomen

Ebubekir Uyğur ve Ercüment Kolay’ın yazıp yönettiği Fenomen, sosyal hayattan izole bir biçimde yaşamakta olan İzzet’in sanal dünyada popülerleşmesiyle gelişen olayları merkezine alıyor.