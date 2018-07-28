Vizyondakiler / Görevimiz Tehlike serisi hız kesmiyor!

Mission: Impossible - Yansımalar



Mission: Impossible serisi, hız kesmeden devam ediyor ve altıncı filminde aksiyonun gazına biraz daha basıyor. Mission: Impossible – Yansımalar, (Mission: Impossible – Fallout), yanlış giden bir görev sonucu, Ethan Hunt ve ekibinin zamana karşı yarışını anlatırken, filmin Tom Cruise, Simon Pegg, Ving Rhames, Alec Baldwin, Rebecca Ferguson ve Sean Harris’li kadrosuna Henry Cavill de dâhil oluyor. Mission Impossible’ın yönetmen koltuğunda ise yine Christopher McQuarrie var.

Madame

Amanda Sthers’in yazıp yönettiği Madame, Paris’e yerleşen Amerikalı bir çiftin malikanesinde hizmetçi olarak çalışan Maria’nın bir akşam yemeğiyle birlikte değişen hayatını komedi türünde ele alıyor. Hikâye anlatımı ve özellikle Harvey Keitel ile Toni Collette’in oyunculuklarıyla başlangıçta vaadini yerine getiren film, finaliyle bir parça hayal kırıklığı yaratsa da, keyifli vakit geçirmek isteyenler iyi bir izle unut filmi…

Dev Avcısı

Joe Kelly’nin aynı adlı çizgi romanından Anders Walter’in uyarladığı Dev Avcısı (I Kill Giants), gerçek hayatta yaşadıklarıyla başa çıkmak için canavarların dünyasına sığınan dev avcısı 12 yaşındaki bir kızın heyecan dolu serüvenini konu ediniyor. Film kadrosunda ise Madison Wolfe ve Zoe Saldana gibi isimler yer alıyor.

Dipdip: Bir Okyanus Macerası

Dipdip: Bir Okyanus Macerası, sevimli ahtapot Dipdip’in, insanların dünyayı terk ettiği ve arkadaşı Evo ve Alice’le birlikte sular altındaki New York’tan Titanik’e ve Kuzey Kutbu’na uzanan yolculuğunu animasyon türünde anlatıyor.

Dört Köşeli Üçgen

Sâlâh Birsel’in aynı adlı romanından uyarlanan, Mehmet Güreli’nin ikinci uzun metraj filmi Dört Köşeli Üçgen, iflah olmaz bir gözlemcinin hikâyesini konu ediniyor.

Kabir Azabı

Üç Harfliler: Marid ve Şeytan-ı Racim filmlerinin yönetmeni Arkın Aktaç’ın yönettiği Kabir Azabı, doğum günü sonrası yaşamı alt üst olan bir adamın yaşadıklarıyla yüzleşmek zorunda kalmasını korku türünde sinemalaştırıyor.