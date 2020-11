Vizyondakiler / Avrupa'nın eski çağlarına yolculuk…

Alfa Kurt



From Hell (2001) ve The Book of Eli (2010) gibi filmleri yöneten Albert Hughes, milattan önce 20.000 yıl öncesini canlandıran hikâyesini beyazperdeye aktarıyor ve seyircisine enfes bir deneyim yaşatıyor. Alfa Kurt (Alpha), görsel açıdan büyüleyici mekân tasarımları ve efektleriyle, Avrupa’nın taş devrini gözler önüne seriyor. Kabilesiyle çıktığı av sırasında yaralanarak tek başına kalan genç bir adamın ve sürüsünden ayrı düşen bir kurdun yollarını kesiştiren film, hikâye açısından zayıf kalsa da görsel açıdan doyurucu olmayı başarıyor. Genç oyuncu Kodi Smit-McPhee’nin performansıyla göz doldurduğu film, mutlaka IMAX olarak izlenmeli…

Transit

Alman yönetmen Christian Petzold’un Berlin Film Festivali’nde dünya prömiyerini yapan son filmi, günümüzün göçmen krizine Avrupa’nın geçmişinden bakıyor. Anna Seghers’in 1942 tarihli romanından uyarlanan filmde Nazi işgalinden kaçan bir adamın, mülteci bir kadınla tanışmasıyla değişen hayatını anlatıyor.

Baba Nerdesin Kayboldum

Ahmet Karaman’ın yönetmenliğindeki Baba Nerdesin Kayboldum, babasının ölümünün ardından hayat ve aşka yeni bir perspektiften yaklaşmaya çalışan bir adamın yaşadıklarını merkezine alıyor.

Komplo

Per Fly’ın yönettiği ve Belçim Bilgin’in, Theo James, Ben Kingsley, Jacqueline Bisset gibi oyuncularla kadrosunda yer aldığı Komplo (Backstabbing for Beginners), Michael Soussan’ın yaşanmış gerçek anılarına dayanıyor ve genç bir Birleşmiş Milletler temsilcisi olarak çalışan Soussan’ın hikâyesi ile onun, Birleşmiş Milletler’in Oil for Food (Yemek İçin Yağ) programına bağış toplama çabalarını anlatıyor.

Keloğlan

Ferhat Ergün’ün senaryosuna imza attığı, Süleyman Mert Özdemir’in yönettiği Keloğlan, ünlü masal kahramanının ve arkadaşlarının doğa ve hayvanları korumak adına verdikleri mücadeleyi konu ediniyor.

Zifir-i Azap

Haydar Işık’ın yönetmen koltuğunda oturduğu Zifir-i Azap, Hakan ve arkadaşlarının bir define peşindeyken kendilerini korku dolu olaylar içerisinde bulmalarını ele alıyor.

Arı Maya 2: Bal Oyunları

Maya The Bee Movie’nin ikincisiNoel Cleary ve Sergio Delfino yönetmenliğinde karşımızda… Arı Maya 2: Bal Oyunları (Maya the Bee: The Honey Games); takım çalışmasının önemine dair bir hikâye anlatıyor.