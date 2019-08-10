Vitrinde bu hafta

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En özel plaj stili

Beymen, dünya markalarının elbiselerden kaftanlara, hasır çantalardan şık sandalet ve şapkalara uzanan 2019 plaj koleksiyonlarıyla yaz kombinlerinize şıklık katıyor. Haute couture’ü plaj stiline uyarlayan Chio, bohem plaj elbiseleriyle Camilla, göz alıcı ipek-koton kaftanlarıyla Nackiye ve Nefes İstanbul, her stile uygun hasır ve oversized çantalarıyla Balmain’in aralarında yer aldığı dünyaca ünlü markaların en yeni koleksiyonlarını incelemeden plaj çantanızı hazırlamayın.

Hayat’tan yeni ‘demleme soğuk çay’

Hayat Su’nun yeni “Demleme Soğuk Çay”ı, raflarda yerini aldı. Seri, demleme çayla yüzde 10 oranında meyve suyunun birleşiminden oluşuyor ve hem Hayat Su dünyasında hem de soğuk çay kategorisinde bir ilk olma özelliği taşıyor.

D’S Damat’tan bayram indirimi

D’S Damat İlkbahar Yaz Sezonu ürünleri bayramda net yüzde 50 indirime ek 3 ve üzeri ürün alımında yüzde 30 indirim fırsatı sizleri bekliyor.

Bayram tatilinde yenilenin

Mayolar, bikiniler, şortlar, plaj havluları, kaftanlar, plaj çantaları, terlikler, sandaletler, bavullar ve gözlüklerin yanı sıra güneş kremleri ve daha pek çok ürün Boyner’de tatilcileri bekliyor.

Sokak modası

Sokak stilini spor DNA’sı ile harmanlayan PUMA STORM, canlı renkleri ve benzersiz tasarımı ile dikkat çekiyor.

Çarpıcı bir koleksiyon: Giovanni

Saat&Saat ayrıcalığıyla sunulan Emporio Armani’nin Giovanni koleksiyonu mavinin çarpıcı etkisini estetik tasarımlarla buluşturuyor. Şık ve güçlü bir duruşa sahip koleksiyonda çelik bilezikli model ise mavi ve grinin güçlü uyumunu ortaya seriyor.

Cildin süper üçlüsü

Güneşin etkisini arttırdığı bu günlerde cildi temizlemek, ışıltılı ve kusursuz bir görünüme kavuşturmak da büyük önem taşıyor. L’Oréal Paris; “Şeker Peelingi”, “Saf Kil Maskeleri” ve “Nem Terapisi Aloe Vera Suyu” ile cilt bakımınızı tamamlıyor.

Modern siluetin retro ile buluşması

Vakko, Sonbahar-Kış koleksiyonunda doğanın sıcak tonlarını camel ile buluşturuyor. Koleksiyonda kendini ortaya koyan bir farklılık mevcut. Uzun yıllar sonra modaya dönen camel rengi ise bu sezonun gözdesi...